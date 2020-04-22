Гороскоп на 23 апреля по картам Таро: кого ждут неудачи

Гороскоп на 23 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Козероги и Девы. А вот Весам в этот день нужно быть аккуратными и собранными.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на четверг для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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Овен – Колесница

Овнам 23 апреля нужно быть разборчивыми и не соглашаться на все предложения окружающих. Карты советуют перед принятием любых решений консультироваться со знающими людьми.

Телец – Солнце

Хорошее время для всего, что связано с любовной сферой. Для тех представителей знака, кто находится в отношениях, появится возможность обрести настоящую гармонию с партнером. А одиноким Тельцам предоставится шанс встретить свою любовь.

Близнецы – Двойка жезлов

Не спешите расставаться с деньгами – возможны крупные потери. Также карты не советуют совершать 23 апреля какие-либо покупки. Однако хороший день для новых знакомств с полезными людьми.

Рак – Шестерка жезлов

23 апреля – хороший день для начала новых дел. Вы с легкостью будете достигать поставленных целей. Однако карты предупреждают: не вмешивайтесь в споры и конфликты.

Лев – Король жезлов

Львов 23 апреля ожидают новые романтические увлечения. Также стоит уделить внимание своим близким: возможно, кто-то из них нуждается в вашей помощи.

Дева – Двойка кубков

Девам 23 апреля нужно внимательно отнестись к своему здоровью. Не исключено, что старые проблемы могут дать о себе знать. Отвлекитесь от дел и проведите вечер в спокойной обстаноке.

Весы – Паж кубков

Если вы находитесь с кем-то в ссоре, найдите возможность помириться. Кроме того, карты рекомендуют держать эмоции под контролем, иначе ваш гнев может сыграть с вами злую шутку.

Скорпион – Король кубков

Карты советуют Скорпионам заняться спортом. Также дайте возможность своему партнеру проявить инициативу. Кроме того, возможны, бытовые травмы, поэтому будьте осторожны с острыми предметами.

Стрелец – Тройка денариев

Воздержитесь от споров с начальством и коллегами. Пересмотрите ваши занятия. Не исключено, что свободное время вы уделяете тому, что совершенно не приносит никакой пользы. Возможны ссоры в семье.

Козерог – Десятка денариев

23 апреля Козерогам будет сложно находить общий язык с окружающими. Виной всему – ваше эмоциональное напряжение. Не выплескивайте свой гнев на близких.

Водолей – Король денариев

Все начинания 23 апреля окажутся успешными. Более того, возможна неожиданная прибыль. Сегодня стоит проявить деловые качества, которые принесут вам только пользу.

Рыбы – Двойка мечей

Ваша эмоциональность может привести к конфликту с близким человеком. Также будьте осторожны с новыми знакомыми – можно оказаться в крайне неприятной ситуации, которая приведет к финансовым потерям.

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