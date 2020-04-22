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Гороскоп на 23 апреля по картам Таро: кого ждут неудачи

1.4т
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Гороскоп на 23 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Козероги и Девы. А вот Весам в этот день нужно быть аккуратными и собранными.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на четверг для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп на 23 апреля по картам Таро: кого ждут неудачи

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Овен – Колесница

Овнам 23 апреля нужно быть разборчивыми и не соглашаться на все предложения окружающих. Карты советуют перед принятием любых решений консультироваться со знающими людьми.

Гороскоп на 23 апреля по картам Таро: кого ждут неудачи

Телец – Солнце

Хорошее время для всего, что связано с любовной сферой. Для тех представителей знака, кто находится в отношениях, появится возможность обрести настоящую гармонию с партнером. А одиноким Тельцам предоставится шанс встретить свою любовь.

Гороскоп на 23 апреля по картам Таро: кого ждут неудачи

Близнецы – Двойка жезлов

Не спешите расставаться с деньгами – возможны крупные потери. Также карты не советуют совершать 23 апреля какие-либо покупки. Однако хороший день для новых знакомств с полезными людьми.

Гороскоп на 23 апреля по картам Таро: кого ждут неудачи

Рак – Шестерка жезлов

23 апреля – хороший день для начала новых дел. Вы с легкостью будете достигать поставленных целей. Однако карты предупреждают: не вмешивайтесь в споры и конфликты.

Гороскоп на 23 апреля по картам Таро: кого ждут неудачи

Лев – Король жезлов

Львов 23 апреля ожидают новые романтические увлечения. Также стоит уделить внимание своим близким: возможно, кто-то из них нуждается в вашей помощи.

Гороскоп на 23 апреля по картам Таро: кого ждут неудачи

Дева – Двойка кубков

Девам 23 апреля нужно внимательно отнестись к своему здоровью. Не исключено, что старые проблемы могут дать о себе знать. Отвлекитесь от дел и проведите вечер в спокойной обстаноке.

Гороскоп на 23 апреля по картам Таро: кого ждут неудачи

Весы – Паж кубков

Если вы находитесь с кем-то в ссоре, найдите возможность помириться. Кроме того, карты рекомендуют держать эмоции под контролем, иначе ваш гнев может сыграть с вами злую шутку.

Гороскоп на 23 апреля по картам Таро: кого ждут неудачи

Скорпион – Король кубков

Карты советуют Скорпионам заняться спортом. Также дайте возможность своему партнеру проявить инициативу. Кроме того, возможны, бытовые травмы, поэтому будьте осторожны с острыми предметами.

Гороскоп на 23 апреля по картам Таро: кого ждут неудачи

Стрелец – Тройка денариев

Воздержитесь от споров с начальством и коллегами. Пересмотрите ваши занятия. Не исключено, что свободное время вы уделяете тому, что совершенно не приносит никакой пользы. Возможны ссоры в семье.

Гороскоп на 23 апреля по картам Таро: кого ждут неудачи

Козерог – Десятка денариев

23 апреля Козерогам будет сложно находить общий язык с окружающими. Виной всему – ваше эмоциональное напряжение. Не выплескивайте свой гнев на близких.

Гороскоп на 23 апреля по картам Таро: кого ждут неудачи

Водолей – Король денариев

Все начинания 23 апреля окажутся успешными. Более того, возможна неожиданная прибыль. Сегодня стоит проявить деловые качества, которые принесут вам только пользу.

Гороскоп на 23 апреля по картам Таро: кого ждут неудачи

Рыбы – Двойка мечей

Ваша эмоциональность может привести к конфликту с близким человеком. Также будьте осторожны с новыми знакомыми – можно оказаться в крайне неприятной ситуации, которая приведет к финансовым потерям.

Гороскоп на 23 апреля по картам Таро: кого ждут неудачи

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Автор
Анна Михно
Тема
Астрологический прогноз
Теги
Таро гадание гороскоп 2020
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