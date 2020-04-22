Гороскоп на 23 апреля по картам Таро: кого ждут неудачи

Гороскоп на 23 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Козероги и Девы. А вот Весам в этот день нужно быть аккуратными и собранными.
OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на четверг для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.
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Овен – Колесница
Овнам 23 апреля нужно быть разборчивыми и не соглашаться на все предложения окружающих. Карты советуют перед принятием любых решений консультироваться со знающими людьми.
Телец – Солнце
Хорошее время для всего, что связано с любовной сферой. Для тех представителей знака, кто находится в отношениях, появится возможность обрести настоящую гармонию с партнером. А одиноким Тельцам предоставится шанс встретить свою любовь.
Близнецы – Двойка жезлов
Не спешите расставаться с деньгами – возможны крупные потери. Также карты не советуют совершать 23 апреля какие-либо покупки. Однако хороший день для новых знакомств с полезными людьми.
Рак – Шестерка жезлов
23 апреля – хороший день для начала новых дел. Вы с легкостью будете достигать поставленных целей. Однако карты предупреждают: не вмешивайтесь в споры и конфликты.
Лев – Король жезлов
Львов 23 апреля ожидают новые романтические увлечения. Также стоит уделить внимание своим близким: возможно, кто-то из них нуждается в вашей помощи.
Дева – Двойка кубков
Девам 23 апреля нужно внимательно отнестись к своему здоровью. Не исключено, что старые проблемы могут дать о себе знать. Отвлекитесь от дел и проведите вечер в спокойной обстаноке.
Весы – Паж кубков
Если вы находитесь с кем-то в ссоре, найдите возможность помириться. Кроме того, карты рекомендуют держать эмоции под контролем, иначе ваш гнев может сыграть с вами злую шутку.
Скорпион – Король кубков
Карты советуют Скорпионам заняться спортом. Также дайте возможность своему партнеру проявить инициативу. Кроме того, возможны, бытовые травмы, поэтому будьте осторожны с острыми предметами.
Стрелец – Тройка денариев
Воздержитесь от споров с начальством и коллегами. Пересмотрите ваши занятия. Не исключено, что свободное время вы уделяете тому, что совершенно не приносит никакой пользы. Возможны ссоры в семье.
Козерог – Десятка денариев
23 апреля Козерогам будет сложно находить общий язык с окружающими. Виной всему – ваше эмоциональное напряжение. Не выплескивайте свой гнев на близких.
Водолей – Король денариев
Все начинания 23 апреля окажутся успешными. Более того, возможна неожиданная прибыль. Сегодня стоит проявить деловые качества, которые принесут вам только пользу.
Рыбы – Двойка мечей
Ваша эмоциональность может привести к конфликту с близким человеком. Также будьте осторожны с новыми знакомыми – можно оказаться в крайне неприятной ситуации, которая приведет к финансовым потерям.
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