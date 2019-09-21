Гороскоп на 22 сентября 2019: кому не повезет

Гороскоп на 22 сентября 2019 года для всех знаков Зодиака.

Воскресенье для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: ru.freepik.com

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Овен

Звезды советуют Овнам 22 сентября быть осторожными со здоровьем. В первую очередь избегайте стрессовых ситуаций, ведь они могут стать главной причиной плохого самочувствия.

Телец

22 сентября Тельцам удастся поймать удачу за хвост. Успех будет ощущаться повсюду, и в финансовых вопросах, и в романтических делах.

Близнецы

Близнецы, ваш уровень энергии сейчас непредсказуем. Вы можете уравновесить его, добавив в жизнь физические упражнения, особенно благоприятными будут занятия на свежем воздухе.

Рак

Звезды советуют Ракам 22 сентября не позволять тому, что происходит вокруг них, слишком сильно влиять на настроение. Держите контроль над своим мировоззрением и своим отношением к людям и ситуациям.

Лев

Гороскоп на 22 сентября говорит Львам, что их ждет легкий и приятный день, любая мелочь будет приносить радость. Но только в том случае, если вы забудете обо всех проблемах.

Дева

22 сентября звезды напомнят Девам: человек, по которому вы скучаете, тоже думает о вас. Он в скором времени объявится в вашей жизни и перевернет ее с ног на голову. Вы будете очень счастливы.

Весы

У Весов 22 сентября наконец-то появится личная жизнь. В этот день вам могут признаться в любви и сделать подарок. После этого состоится разговор, из которого вы узнаете, какие планы строит партнер относительно ваших отношений.

Скорпион

Скорпионы, в вашей жизни сейчас происходит многое и вам не стоит отвлекаться на мелочи. Сосредоточьтесь на решении своих проблем и один за другим преодолевайте вызовы судьбы.

Стрелец

Стрельцам стоит проявлять активность и работать над своими целями. Особенно тем, кто жаждет увеличения доходов и профессиональной реализации.

Козерог

Козероги, звезды советуют 22 сентября не обсуждать важные вопросы. Лучше возьмитесь за душевные разговоры, что сильно добавит вам вдохновения.

Водолей

Водолеям 22 сентября необходимо настроится на активную деятельность. Вас ждет много проблем. Вероятно, что к концу дня вы почувствуете усталость и раздражение.

Рыбы

Рыб 22 сентября ждут приятные хлопоты. Вы можете с головой окунуться в семейные дела, оставив работу на другой день.

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