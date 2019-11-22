Гороскоп на 23 ноября: что ждет Раков, Овнов, Тельцов и другие знаки зодиака

Львам и Девам необходимо сконцентрировать внимание на взаимоотношениях с семьей, а Овнам и ракам хорошо отдохнуть. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Овен

Гороскоп на субботу утверждает, что у Овнов в этот день будет развит дар предвидения. Вы сможете избежать опасные ситуации и выйти сухими из воды. Тем не менее будьте бдительны, ведь злопыхатели рядом.

Телец

Тельцам 23 ноября лучше позаботиться о романтике в отношениях. Если они не хотят испортить себе выходные. Одиноких же Тельцов ждет очень спокойный день.

Близнецы

Близнецам в эту субботу день обещает очень много хорошего. Возможно вы получите неожиданную финансовую прибыль или кто-то сделает вам приятный сюрприз.

Рак

Раков в эту субботу будут поджидать многочисленные соблазны. Не поддавайтесь им, если не хотите потерять нечто очень ценное.

Лев

Львов ждет восхитительный день. Возможно вы получите уникальное предложение по работе. Однако не стоит расслабляться. Для достижения успеха предстоит еще немало потрудиться.

Девы

У Дев прекрасный день для того, чтобы обзавестись новыми знакомствами или даже друзьями. Вы будете очаровательны. Главное оставайтесь собой.

Весы

У Весов в этот день могут возникнуть сложные ситуации. В любом случае уделяйте внимание своим близким, чтобы не усугубить свои трудности конфликтами с не безразличными вам людьми.

Скорпион

Скорпионов ждет очень насыщенный день. Возможно вам не удастся отдохнуть так как вы хотели, но в конце дня вы наверняка почувствуете удовлетворение от сделанного за первый выходной.

Стрелец

23 ноября Стрельцы смогут свернуть горы. Вам будут по плечу даже самые трудные вопросы, которые в другой день вы бы могли не осилить. Звезды вам улыбаются.

Козерог

Для того, чтобы достичь успехов, нужно экспериментировать. Не бойтесь рисковать и проявлять храбрость. Пока кто-то решается, вы можете успеть все первым!

Водолей

Водолеям придется контактировать с людьми, которые им завидуют и тайно недолюбливают. Крепитесь.

Рыбы

Удачный день для признания в тайных чувствах и привязанностях, обмена обещаниями.

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