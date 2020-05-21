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Гороскоп на 22 мая: время новых надежд для Близнецов, Стрельцов и Раков

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Гороскоп на 22 мая 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила советы на пятницу.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на этот день для каждого знака Зодиака.

В этот день основное внимание нужно уделить анализу своих чувств и отношений. Однако будьте осторожны, поскольку сегодня появится тенденция выдавать желаемое за действительное. Кроме того, новолуние, которое состоится в 20:40 по киевскому времени, расчистит вам путь к новым начинаниям и открытиям.

Гороскоп на 22 мая: время новых надежд для Близнецов, Стрельцов и Раков

Овен

Сегодня появится повышенный интерес к личным делам, проектам или отношениям. Возможно, возникнет стремление добавить больше разнообразия в свою жизнь. Если вы долго отказывали себе в отдыхе или духовной поддержке, пришло время уделить внимание этим потребностям.

Телец

Это подходящее время для принятия важных решений, связанных с бизнесом или финансами. День вдохновит вас вкладывать больше энергии в развитие и улучшение своей жизни. Тем не менее старайтесь сохранять благоразумие, поскольку существует вероятность неправильно оценивать ситуации.

Близнецы

Этот день принесет в вашу жизнь желание каких-то перемен и новых надежд. Тем не менее не торопитесь двигаться вперед. Несмотря на мощную энергию, сейчас лучше отложить любые идеи и начинания. Постарайтесь уделить больше внимания собственным потребностям и долгосрочной безопасности.

Рак

Сегодняшний день принесет новые надежды, связанные с личной жизнью, здоровьем или семьей. Возможно, пришло время проанализировать недавние поступки, события или обстоятельства. Постарайтесь сформировать для себя определенные выводы, прежде чем начинать что-то новое.

Лев

Сегодня у вас появится новый взгляд на дружбу, работу или отношения. Это время для определенного старта или изменения текущего подхода к жизни. Мотивация к важным изменениям или стремление достичь больших результатов – это то, что поможет вам двигаться вперед.

Дева

В этот день вы можете изменить свой подход к карьере, долгосрочным целям, семье или обязанностям. Не бойтесь оглядываться назад или начинать что-то сначала. Сегодня вы почувствуете желание осознать личные потребности и улучшить некоторые области своей жизни.

Весы

Это прекрасное время для смелых начинаний и новых открытий. Анализ текущих или прошлых событий может стать мотиватором для сегодняшней переориентации. Не бойтесь изменить свое отношений к работе, деньгам или дружбе, чтобы лучше понять свои истинные желания.

Скорпион

Это время пересмотра собственных чувств, планов и действий. Возможно, сегодня вы будете более заинтересованными в дальнейшем развитии отношений или проектов. Пр этом финансовые вопросы могут подтолкнуть к желанию взять на себя больше ответственности.

Стрелец

Сегодняшний день может указывать на новые надежды и мечты, связанные с любовными или рабочими отношениями. Стремитесь установить цели, которые лучше отражают ваши желания, потребности и ожидания. Энергии благоприятны для поворотного момента в жизни.

Козерог

В этот день необходимо посмотреть на старые проблемы новым взглядом. Желание быть полезным может подтолкнуть вас к смелым решениям и поступкам. Не бойтесь привнести в свою работу, семейную жизнь или отношения больше творческой и счастливой энергии.

Водолей

Это хорошее время для переориентации своих планов, целей и действий на эмоциональном уровне. Вы сможете почувствовать особую мотивацию, чтобы улучшить положение дел с новыми ожиданиями и потребностями. Также обратите внимание на творческие или романтические вопросы.

Рыбы

Сегодня появится четкое понимание того, что вам нужно в жизни. Это может привести к осознанию какого-то нового начала на эмоциональном уровне. Скорее всего, необходимо изменить что-то в своих отношениях или условиях жизни. Главное – не бойтесь принимать смелые решения.

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Автор
Елена Душейко Елена Душейко
Тема
Астрологический прогноз
Тег
гороскоп 2020
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