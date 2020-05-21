Гороскоп на 22 мая по картам Таро: кого ждет приятный сюрприз

Гороскоп на 22 мая 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Весы и Девы. А вот Рыбам в этот день нужно уделить внимание своим близким.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на пятницу для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Фото: caffeluxxe.com

Овен – Башня

Карты Таро рекомендуют зря не впадать в отчаяние и не драматизировать в случае, если ваши планы будут идти не так, как вы себе задумали. Уже скоро все наладится и результат будет еще лучшим, чем вы ожидали.

Телец – Солнце

Тельцам 22 мая стоит ожидать успеха в делах – вам будет удаваться точно, легко и понятно выражать свои замыслы, что будет способствовать хорошим результатам.

Близнецы –​​​​​​​ Дама Денариев

Вероятно, Близнецам придется искать новые варианты заработка. Исключите сомнительные дела из списка вариантов для новых доходов – займы до добра не приведут, а только усугубят положение.

Рак –​​​​​​​ Колесница

Гадание на картах Таро говорит, что Ракам 22 мая не стоит тратить много сил и энергии на выполнение рутинных задач. Посвятите день творчеству, направленному на карьерный рост.

Лев –​​​​​​​ Рыцарь Мечей

Карты Таро советуют Львам 22 мая быть осторожными со здоровьем. В первую очередь избегайте стрессовых ситуаций, ведь они могут стать главной причиной плохого самочувствия.

Дева –​​​​​​​ Колесо Фортуны

22 маяу вас будет успешный день. Все будет удаваться легко и без напряжения. Не рассчитывайте на других в решении личных вопросов, вам вполне хватит собственных сил.

Весы – Звезда

Весы, все, что вы себе 22 мая запланировали и о чем мечтали – сбудется. Только для этого важно не сидеть в четырех стенах сложа руки, а быть активными и пробивными.

Скорпион – Паж Кубков

22 мая на Скорпионовнавалится куча дел. Старайтесь быть максимально сосредоточенными, чтобы ничего не упустить из виду. Вечером примите горячую ванну или посмотрите фильм – вам нужны положительные эмоции.

Стрелец –​​​​​​​ Отшельник

22 мая решайте важные вопросы и не переживайте, что вам что-то не удастся. Время проведенное наедине с собой поможет вам обрести покой и душевное равновесие.

Козерог – Правосудие

Карты Таро говорят, что 22 мая может возникнуть ситуация, в которой вам придется сделать важный выбор. Заранее убедитесь, что вы проанализировали свое решение и принимаете его взвешенно.

Водолей –​​​​​​​ Мир

Водолеи, сейчас хороший период для решения финансовых вопросов, а домашние – лучше отложить на другой день. Вечер посвятите себе и процедурам уходу.

Рыбы –​​​​​​​ Верховная Жрица

Карты Таро говорят, что день будет неудачным для Рыб. Лучше останьтесь дома и не планируйте никаких важных дел. Проведите все свободное время с близкими за просмотром фильмов.