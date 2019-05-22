Гороскоп на 22 мая 2019: кому сегодня не повезет

Гороскоп на сегодня, 22 мая 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Среда для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на сегодня.

Фото: airvent.com.ua

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Овен

Гороскоп на 22 мая для Овнов советует посвящать максимальное количество времени отдыху души и тела. Не ставьте завышенные цели.

Телец

Тельцам следует 22 мая перестать быть зависимыми от мнения окружающих. Не воспринимайте настолько близко то, что говорят вам коллеги.

Близнецы

22 мая Близнецам признаются в чувствах. Более того, все идет к тому, что вам могут сделать предложение руки и сердца.

Рак

Гороскоп на 22 мая для Раков рекомендует провести день без ссор. В любом разговоре сохраняйте спокойствие.

Лев

Львы 22 мая получат немало приятных комплиментов, находясь в кругу хороших людей.

Дева

22 мая Девы будут на волне успеха. Стоит только наслаждаться.

Весы

Гороскоп на 22 мая для Весов советует побаловать себя чем-то вкусненьким и полезным. Это добавит вам хорошего настроения.

Скорпион

22 мая Скорпионам нужно хорошо отдохнуть. Теплая ванна перед сном прекрасно поможет снять напряжение и восстановить силы.

Стрелец

Гороскоп на 22 мая рекомендует Стрельцам не полагаться на мнение других, доверяйте собственному сердцу.

Козерог

Козерогов 22 мая ждет день, насыщенный приятными эмоциями. Наслаждайтесь!

Водолей

Водолеям 22 мая необходимо воздержаться от необдуманных поступков. Старайтесь не рисковать. Если не уверены в успехе дела, лучше его не начинайте.

Рыбы

Гороскоп на 22 мая предупреждает Рыб, что сегодня о себе напомнит человек, с которым вы давно не общались.

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