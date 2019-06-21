Гороскоп на 22 июня 2019: кого ждут неприятности

Гороскоп на 22 июня 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Одному из знаков Зодиака лучше не планировать на субботу важных дел, а вот рожденных под другим знаком ожидает крупный фарт. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов.

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Овен

В субботу, 22 июня, у Овнов могут возникнуть проблемы в отношениях, которые казались стабильными. Лучше не пытайтесь устраивать разборки, поскольку это обязательно приведет к неприятностям.

Телец

В этот день у вас будет возможность радикально изменить отношения с близким человеком. От вас будут ждать решительных шагов, без которых ничего не выйдет. Кроме того, велика вероятность деловой встречи, однако исход разговора не ясен.

Близнецы

Близнецов в субботу ждет безумно спокойный день. Вы сможете вдоволь выспаться, поваляться на диване и заняться тем, что вам так хотелось, но не удавалось сделать всю неделю.

Рак

Завтра настраивайтесь на активный день, который отнимет у вас много сил и энергии. Вполне возможно, что к концу дня вы почувствуете усталость и раздражение, но не отчаивайтесь - впереди же еще воскресенье.

Лев

Если вы одинокий Лев, то пятница именно тот день, когда вы можете встретить свою любовь и положить основу крепким отношениям. Всем же нашедшим пару предстоит заниматься бытом и семейными делами.

Дева

Завтра вы можете понять и простить того, о ком давно думаете. Есть вероятность того, что в вашей жизни нарисуются бывшие. Что с ними - делать решать только вам.

Весы

Гороскоп на 22 июня рекомендует вам заняться наведением порядка. Не только в доме, но и в голове. Кажется в последнее время там накопилось многовато хлама.

Скорпион

Завтра вас ждет очень приятный день в кругу семьи. Возможно вы сможете устроить праздник, выбраться на природу и покупаться на речке. Это именно то, чего вы так давно хотели и что поможет вам перезарядиться перед следующей неделей. Она обещает быть напряженной.

Стрелец

22 июня обещает быть довольно неудачным днем для Стрельцов. Лучше не выходите из дома без большой необходимости и не планируйте никаких важных дел.

Козерог

Звезды советуют: отдохните и расслабьтесь, работа не убежит, а суббота для того и создана, чтобы предаваться отдыху и всяким приятным развлечениям.

Водолей

Говорите сегодня всем возможностям "да". Если у вас есть сомнения, пусть они отойдут в сторону.

Рыбы

Рыбы, не действуйте радикально, проявите немного терпения и все наладится.

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