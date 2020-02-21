Гороскоп на 22 февраля 2020 года: что ждет Рыб, Овнов, Козерогов и другие знаки Зодиака

Гороскоп на 22 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака. Астрологи рассказали, какой будет суббота.

Рыбам рекомендуется прислушаться к своей интуиции, Козерогам можно смело отправляться на шопинг, а Весов ждет приятный сюрприз. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на субботу, 22 февраля.

fitexpert.biz

Овен

Овнам 22 февраля следует быть сдержанными – есть вероятность возникновения проблем в общении с близкими. Астрологи советуют в этот день уделить внимание себе и отвлечься от суеты.

Телец

В субботу, 22 февраля, Тельцы смогут осуществить максимум задуманного без особых усилий. Пришло время воплощать свои мечты в реальность!

Близнецы

Близнецам астрологи рекомендуют провести день в спокойной обстановке и уделить внимание восстановлению сил. Отдохните на природе, почитайте книгу, побалуйте себя вкусным ужином.

Раки

22 февраля для Раков – идеальный день для того, чтобы укрепить свои отношения с любимым человеком. А для одиноких представителей знака, есть шанс встретить свою половинку.

Лев

В этот день Львы будут в центре внимания. Поэтому есть вероятность столкнуться как с похвалой и восхищением, так и с завистью. День удачен для налаживания отношений с противоположным полом.

Дева

22 февраля Девы будут настоящими любимчиками фортуны. Все, за что не возьметесь, будет получаться идеально. Вечером астрологи рекомендуют уделить внимание своим друзьям.

Весы

Утром 22 февраля ситуация будет складываться для Весов не лучшим образом. Главное – не паниковать. Вечер обещает приятный сюрприз от близкого человека.

Скорпион

Найти общий язык с окружающими 22 февраля Скорпионам будет труднее, чем обычно. Поэтому астрологи рекомендуют представителям знака вести разговоры с осторожностью, чтобы не задеть собеседника. Возможны ссоры из-за денег.

Стрелец

Астрологи отмечают, что залог успешной субботы для Стрельцов – меньше суеты. Перестаньте нервничать по незначительным поводам. Вечером возможна судьбоносная встреча.

Козерог

22 февраля Козероги могут смело отправляться на шопинг – без удачной покупки не вернетесь! Прислушайтесь к своим близким. Возможно, кому-то из них нужна ваша помощь.

Водолей

Будьте готовы дать отпор окружающим и защищать свои интересы. Также астрологи не рекомендуют Водолеям делать 22 февраля крупные покупки и решать важные финансовые вопросы.

Рыбы

22 февраля Рыбам особенно нужно прислушаться к своей интуиции – внутренний голос подскажет ответ на волнующий вопрос. Также не стоит отказываться от мероприятий, на которые вас пригласят в этот день. Суббота готовит много приятных сюрпризов.

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