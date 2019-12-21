Гороскоп на 22 декабря: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

Гороскоп на 22 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака.

Воскресенье для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: stocksnap.io

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Овен

Овнам стоит 22 декабря ограничить расходы, чтобы защитить себя от финансовых проблем. Деньги в ближайшие дни получить будет нелегко, поэтому стоит быть экономными.

Телец

Тельцы, 22 декабря обещает яркие эмоции — день выдастся одним из таких, которые надо использовать на все сто. Желательно выйти в воскресенье на прогулку. Это поможет улучшить ваше настроение.

Близнецы

Романтика, любовь и страсть 22 декабря у вас будут на первом месте. Уделите время своему любимому человеку и проведите как можно больше времени вместе. Для вас это станет отличной эмоциональной подзарядкой.

Рак

Гороскоп на 22 декабря говорит, что Раков ждет спокойный и уравновешенный день, когда они смогут немного расслабиться и передохнуть. Звезды советуют представителям этого знака сделать то, что доставляет им удовольствие. Например, почитать книгу, сходить на прогулку или в кино.

Лев

Львы, есть вероятность, что 22 декабря вы почувствуете апатию и упадок сил. Но руки опускать не стоит — такое состояние продлится недолго, и вы сможете быстро вернуть себе боевой настрой.

Дева

У Дев 22 декабря наконец-то появится личная жизнь. В этот день вам могут признаться в любви и сделать подарок. После этого состоится разговор, из которого вы узнаете, какие планы строит партнер относительно ваших отношений.

Весы

Гороскоп на 22 декабря говорит, что Весов ждут приятные хлопоты. Представители этого знака смогут с головой окунуться в семейные дела, оставив работу на другой день.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам 22 декабря быть осторожными со здоровьем. В первую очередь избегайте стрессовых ситуаций, ведь они могут стать главной причиной плохого самочувствия.

Стрелец

Для Стрельцов 22 декабря станет отличным днем для начала новых дел. Если нет возможности сменить место работы, измените обстановку. Любые нововведения пойдут вам на пользу.

Козерог

Козероги 22 декабря просто обязаны настроиться на волну позитива. Только так представители этого знака смогут отдохнуть, отключив свое сознание от проблем на работе и в финансах.

Водолей

Водолеи, не бойтесь начинать новые проекты и заводить новые, полезные знакомства. Впереди вас ждет успех — настройтесь на него, но не прекращайте работать. Результат вас порадует.

Рыбы

Гороскоп на 22 декабря говорит, что Рыбам стоит быть очень осторожными. Избегайте плохих людей и сконцентрируйтесь на позитивных мыслях.

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