Гороскоп на 22 августа 2019: кого ждут неприятности

Гороскоп на 22 августа 2019 года для всех знаков Зодиака.

Кому из знаков Зодиака лучше не заключать важных сделок, а кому предстоит уничтожать оппонентов в спорах? OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Овен

Гороскоп на 22 июня пророчит Овнам день тотальной расслабухи. Вы сможете отвлечься, расслабиться и наконец-то успокоиться.

Телец

Тельцам же гороскоп на 22 июня приготовил насыщенный, но при этом и безумно успешный день. Вы сможете улучшить свое финансовое положение и, вероятно, получит крупную сумму наличными.

Близнецы

Гороскоп на 22 августа предостерегает Близнецом от излишнего потакания своим желаниям. Они могут повести вас по дурному пути.

Рак

Раков же в четверг ожидает сложный и напряженный день. Возможно, также вам грозят довольно серьезные конфликты. Впрочем, и из негатива можно извлечь положительный опыт, верно?

Лев

Гороскоп на 22 августа говорит, что Львам пора бы отвлечься от забот и заняться своим здоровьем. Оно у вас одно и не железное. Кроме того, ожидайте новых интересных встреч.

Дева

22 августа гороскоп предрекает Девам много сюрпризов - как хороших, так и плохих. Кроме того будьте бдительны, поскольку именно завтра ваши противники будут проявлять особую активность.

Весы

Гороскоп на четверг предрекает Весам встречу с незнакомцем или незнакомкой, которая обещает стать судьбоносной. Может быть это любовь?

Скорпион

Скорпионов 22 августа ждет очень удачный день. Во-первых, вы еще раз одолеете ваших оппонентов в споре и снова докажете им свое превосходство. Во-вторых, вас ждет большая удача в финансовых делах.

Стрелец

Гороскоп на 22 августа категорически не рекомендует Стрельцам заниматься серьезными делами и заключать весомые сделки. И вообще лучше отдохните в четверг. Целее будете.

Козерог

Козероги 22 августа смогут отдохнуть после тяжелой недели. Энергия, которую вы получите пригодится вам: у вас появятся силы решить задачи, которые вы много времени откладывали на потом.

Водолей

Гороскоп на 22 августа для Водолеев советует им целиком посвятить день творчеству и саморазвитию. Рисуйте, пойте, читайте книги. Знания, которые вы завтра получите очень пригодятся вам в будущем.

Рыбы

22 августа Рыбы смогут сполна насладится результатом своей работы. Вы прошли длительный путь и это позитивно на вас сказалось. Теперь пришло время отдохнуть и почувствовать себя счастливым.

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