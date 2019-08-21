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Гороскоп на 22 августа 2019: кого ждут неприятности

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Гороскоп на 22 августа 2019 года для всех знаков Зодиака.

Кому из знаков Зодиака лучше не заключать важных сделок, а кому предстоит уничтожать оппонентов в спорах? OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Гороскоп на 22 августа 2019: кого ждут неприятности

Овен

Гороскоп на 22 июня пророчит Овнам день тотальной расслабухи. Вы сможете отвлечься, расслабиться и наконец-то успокоиться.

Телец

Тельцам же гороскоп на 22 июня приготовил насыщенный, но при этом и безумно успешный день. Вы сможете улучшить свое финансовое положение и, вероятно, получит крупную сумму наличными.

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Близнецы

Гороскоп на 22 августа предостерегает Близнецом от излишнего потакания своим желаниям. Они могут повести вас по дурному пути.

Рак

Раков же в четверг ожидает сложный и напряженный день. Возможно, также вам грозят довольно серьезные конфликты. Впрочем, и из негатива можно извлечь положительный опыт, верно?

Лев

Гороскоп на 22 августа говорит, что Львам пора бы отвлечься от забот и заняться своим здоровьем. Оно у вас одно и не железное. Кроме того, ожидайте новых интересных встреч.

Дева

22 августа гороскоп предрекает Девам много сюрпризов - как хороших, так и плохих. Кроме того будьте бдительны, поскольку именно завтра ваши противники будут проявлять особую активность.

Весы

Гороскоп на четверг предрекает Весам встречу с незнакомцем или незнакомкой, которая обещает стать судьбоносной. Может быть это любовь?

Скорпион

Скорпионов 22 августа ждет очень удачный день. Во-первых, вы еще раз одолеете ваших оппонентов в споре и снова докажете им свое превосходство. Во-вторых, вас ждет большая удача в финансовых делах.

Стрелец

Гороскоп на 22 августа категорически не рекомендует Стрельцам заниматься серьезными делами и заключать весомые сделки. И вообще лучше отдохните в четверг. Целее будете.

Козерог

Козероги 22 августа смогут отдохнуть после тяжелой недели. Энергия, которую вы получите пригодится вам: у вас появятся силы решить задачи, которые вы много времени откладывали на потом.

Водолей

Гороскоп на 22 августа для Водолеев советует им целиком посвятить день творчеству и саморазвитию. Рисуйте, пойте, читайте книги. Знания, которые вы завтра получите очень пригодятся вам в будущем.

Рыбы

22 августа Рыбы смогут сполна насладится результатом своей работы. Вы прошли длительный путь и это позитивно на вас сказалось. Теперь пришло время отдохнуть и почувствовать себя счастливым.

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