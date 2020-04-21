Гороскоп на 22 апреля по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Гороскоп на 22 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Девы и Весы. А вот Козероги в этот день могут столкнуться с неприятностями на работе.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на среду для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Фото: magazine.job-like.com

Овен – Четверка Жезлов

Овны, не заставляйте себя браться за дела, если вам лень. Иногда этот период благополучен для того, чтобы перезагрузиться и потом двигаться с новыми силами.

Телец – Звезда

У Тельцов 22 апреля все будет идти как по маслу. Задачи будут удаваться представителям этого знака легко, а сил хватит даже на те планы, которые они не надеялись воплотить, из-за их чрезмерной сложности.

Близнецы –​​​​​​​ Дама Денариев

Карты Таро рекомендуют Близнецам зря не впадать в отчаяние и не драматизировать в случае, если их планы будут идти не так, как они себе задумали. Уже скоро все наладится и результат будет еще лучшим, чем они ожидали.

Рак – Башня

Раки, сейчас хороший период для решения финансовых вопросов, а домашние – лучше отложить на другой день. Вечер посвятите себе и процедурам уходу.

Лев – Рыцарь Мечей

Львам 22 апреля стоит ограничить расходы, чтобы защитить себя от финансовых проблем. Деньги в ближайшие дни получить будет нелегко, поэтому стоит быть экономными.

Дева –​​​​​​​ Колесо Фортуны

22 апреля Дев ждет многообещающий день в финансовом плане: возможны неожиданные изменения к лучшему. Гадание на картах Таро прогнозирует интересные предложения по работе. К ним стоит внимательно отнестись, ведь в дальнейшем они могут оказаться перспективными.

Весы –​​​​​​​ Солнце

22 апреля Весам удастся поймать удачу за хвост. Успех будет ощущаться повсюду, и в финансовых вопросах, и в романтических делах. Так что готовьтесь к лучшему дню в вашей жизни!

Скорпион – Правосудие

Вероятно, вам придется искать новые варианты заработка. Исключите сомнительные дела из списка вариантов для новых доходов – займы до добра не приведут, а только усугубят положение.

Стрелец – Верховная Жрица

Стрельцы, забудьте обо всем, что беспокоило вас в последнее время. Потому что начиная с 22 апреля ситуация обязательно изменится в лучшую сторону.

Козерог – Паж Кубков

Карты Таро предупреждают Козерогов: различные дела и проблемы окружат вас со всех сторон, заставят проявить максимальную активность и работоспособность. Придется подчиниться.

Водолей – Мир

Романтика, любовь и страсть 22 апреля у вас будут на первом месте. Уделите время своему любимому человеку и проведите как можно больше времени вместе. Для вас это станет отличной эмоциональной подзарядкой.

Рыбы –​​​​​​​ Отшельник

Карты Таро говорят, чтоРыбы захотят закрыться от всех. Они могут и вовсе потерять интерес к работе, к обучению, к дальнейшему развитию. Им будет казаться, что это все зря. Но нужно помнить, что путь к звездам зачастую через тернии.