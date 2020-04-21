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Гороскоп на 22 апреля по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

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Гороскоп на 22 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Девы и Весы. А вот Козероги в этот день могут столкнуться с неприятностями на работе.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на среду для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп на 22 апреля по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Фото: magazine.job-like.com

Овен – Четверка Жезлов

Овны, не заставляйте себя браться за дела, если вам лень. Иногда этот период благополучен для того, чтобы перезагрузиться и потом двигаться с новыми силами.

Гороскоп на 22 апреля по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Телец – Звезда

У Тельцов 22 апреля все будет идти как по маслу. Задачи будут удаваться представителям этого знака легко, а сил хватит даже на те планы, которые они не надеялись воплотить, из-за их чрезмерной сложности.

Гороскоп на 22 апреля по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Близнецы –​​​​​​​ Дама Денариев

Карты Таро рекомендуют Близнецам зря не впадать в отчаяние и не драматизировать в случае, если их планы будут идти не так, как они себе задумали. Уже скоро все наладится и результат будет еще лучшим, чем они ожидали.

Гороскоп на 22 апреля по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Рак – Башня

Раки, сейчас хороший период для решения финансовых вопросов, а домашние – лучше отложить на другой день. Вечер посвятите себе и процедурам уходу.

Гороскоп на 22 апреля по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Лев – Рыцарь Мечей

Львам 22 апреля стоит ограничить расходы, чтобы защитить себя от финансовых проблем. Деньги в ближайшие дни получить будет нелегко, поэтому стоит быть экономными.

Гороскоп на 22 апреля по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Дева –​​​​​​​ Колесо Фортуны

22 апреля Дев ждет многообещающий день в финансовом плане: возможны неожиданные изменения к лучшему. Гадание на картах Таро прогнозирует интересные предложения по работе. К ним стоит внимательно отнестись, ведь в дальнейшем они могут оказаться перспективными.

Гороскоп на 22 апреля по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Весы –​​​​​​​ Солнце

22 апреля Весам удастся поймать удачу за хвост. Успех будет ощущаться повсюду, и в финансовых вопросах, и в романтических делах. Так что готовьтесь к лучшему дню в вашей жизни!

Гороскоп на 22 апреля по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Скорпион – Правосудие

Вероятно, вам придется искать новые варианты заработка. Исключите сомнительные дела из списка вариантов для новых доходов – займы до добра не приведут, а только усугубят положение.

Гороскоп на 22 апреля по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Стрелец – Верховная Жрица

Стрельцы, забудьте обо всем, что беспокоило вас в последнее время. Потому что начиная с 22 апреля ситуация обязательно изменится в лучшую сторону.

Гороскоп на 22 апреля по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Козерог – Паж Кубков

Карты Таро предупреждают Козерогов: различные дела и проблемы окружат вас со всех сторон, заставят проявить максимальную активность и работоспособность. Придется подчиниться.

Гороскоп на 22 апреля по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Водолей – Мир

Романтика, любовь и страсть 22 апреля у вас будут на первом месте. Уделите время своему любимому человеку и проведите как можно больше времени вместе. Для вас это станет отличной эмоциональной подзарядкой.

Гороскоп на 22 апреля по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Рыбы –​​​​​​​ Отшельник

Карты Таро говорят, чтоРыбы захотят закрыться от всех. Они могут и вовсе потерять интерес к работе, к обучению, к дальнейшему развитию. Им будет казаться, что это все зря. Но нужно помнить, что путь к звездам зачастую через тернии.

Гороскоп на 22 апреля по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

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Автор
Кристина Долматова
Теги
гороскоп 2020 Таро
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