Гороскоп на 21 января: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

Гороскоп на 21 января 2019 года для всех знаков Зодиака.

Вторник для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Овен

Гороскоп на 21 января говорит, что в этот день Овны будут переполнены кипучей энергией и вообще окажутся способны на самые невероятные подвиги.

Телец

Звезды категорически не рекомендуют Тельцам давать во вторник в долг. Даже если это ваш очень близкий человек. Денег можете больше не увидеть.

Близнецы

У Близнецов 21 января существует повышенный риск оказаться в беде. Поэтому лучше не рискуйте зря, пользуйтесь проверенным транспортом и не доверяйтесь малознакомым людям.

Рак

У Раков же в этот вторник высока вероятность перспективного знакомства. Оно может касаться как личной, так и деловой сферы.

Лев

У Львов 21 января наступает подходящий день для построения планов и совершения больших покупок. Если вы давно собирались приобрести машину или квартиру, то смело назначайте сделку на вторник.

Дева

Девам гороскоп на 21 января обещает много заманчивых предложений и хороших новостей. Все остальные знаки Зодиака могут вам только позавидовать.

Весы

Прислушайтесь к мнению старших родственников. Не стоит принимать важные финансовые решения самостоятельно.

Скорпион

В ваших руках может ломаться техника, поэтому по максимуму оградите контакт с разными приборами.

Стрелец

Не исключены необычные знакомства дружеского характера, вероятно общение с творческими людьми.

Козерог

Не стоит проводить финансовые операции, приобретать средства связи и передвижения, технику и оборудование.

Водолей

Если вы Водолей, то 21 января лучше не заключайте сделок и не открывайте новые проекты. В этот день вы будете плохим организатором и вдохновителем.

Рыбы

Рыбы, вас могут поманить заманчивыми перспективами и завлечь в какой-то рискованный проект. Не ведитесь, это может закончиться большим провалом.

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