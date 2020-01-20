Гороскоп на 21 января: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

Гороскоп на 21 января 2019 года для всех знаков Зодиака.
Вторник для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.
Овен
Гороскоп на 21 января говорит, что в этот день Овны будут переполнены кипучей энергией и вообще окажутся способны на самые невероятные подвиги.
Телец
Звезды категорически не рекомендуют Тельцам давать во вторник в долг. Даже если это ваш очень близкий человек. Денег можете больше не увидеть.
Близнецы
У Близнецов 21 января существует повышенный риск оказаться в беде. Поэтому лучше не рискуйте зря, пользуйтесь проверенным транспортом и не доверяйтесь малознакомым людям.
Рак
У Раков же в этот вторник высока вероятность перспективного знакомства. Оно может касаться как личной, так и деловой сферы.
Лев
У Львов 21 января наступает подходящий день для построения планов и совершения больших покупок. Если вы давно собирались приобрести машину или квартиру, то смело назначайте сделку на вторник.
Дева
Девам гороскоп на 21 января обещает много заманчивых предложений и хороших новостей. Все остальные знаки Зодиака могут вам только позавидовать.
Весы
Прислушайтесь к мнению старших родственников. Не стоит принимать важные финансовые решения самостоятельно.
Скорпион
В ваших руках может ломаться техника, поэтому по максимуму оградите контакт с разными приборами.
Стрелец
Не исключены необычные знакомства дружеского характера, вероятно общение с творческими людьми.
Козерог
Не стоит проводить финансовые операции, приобретать средства связи и передвижения, технику и оборудование.
Водолей
Если вы Водолей, то 21 января лучше не заключайте сделок и не открывайте новые проекты. В этот день вы будете плохим организатором и вдохновителем.
Рыбы
Рыбы, вас могут поманить заманчивыми перспективами и завлечь в какой-то рискованный проект. Не ведитесь, это может закончиться большим провалом.
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