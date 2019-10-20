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Гороскоп на 21 октября 2019 по картам Таро: кого ждут неприятности

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Гороскоп на 21 октября 2019 года, по картам Таро. Девам и Рыбам следует беречь себя в этот день и не тратить силы на ненужные хлопоты, а вот Львам и Овнам необходимо усердно потрудиться.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на понедельник по картам Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп на 21 октября 2019 по картам Таро: кого ждут неприятности

pexels.com

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ОВЕН - Туз денариев

В последнее время, вы уже неоднократно переживали периоды подавленности и беспричинного раздражения. Все эти тревожные признаки указывают на то, что нынешний уклад вашей жизни исчерпал себя: пришла пора готовить будущие перемены. Дождитесь удобного момента и начинайте собственный бой за свое счастье. Совсем скоро вы привыкните к новому укладу своей жизни и все пойдет своим чередом.

Гороскоп на 21 октября 2019 по картам Таро: кого ждут неприятности

ТЕЛЕЦ - Восьмерка мечей

Когда в раскладе появляется эта карта, она означает, что вы поворачиваетесь лицом к Луне, другим словом, к источнику своей интуиции. В более общих терминах, эта карта может означать возвращение к истокам, или обращение внимания на скрытые или наименее очевидные аспекты.

Гороскоп на 21 октября 2019 по картам Таро: кого ждут неприятности

БЛИЗНЕЦЫ - Рыцарь кубков

В последнее время, вы уже неоднократно переживали периоды подавленности и беспричинного раздражения. Все эти тревожные признаки указывают на то, что нынешний уклад вашей жизни исчерпал себя: пришла пора готовить будущие перемены.

Гороскоп на 21 октября 2019 по картам Таро: кого ждут неприятности

РАК - Дама жезлов

Не слушайте никого. Спокойно и последовательно делайте то, что наметили ранее. Не забывайте о своих долгосрочных планах. Вы встретитесь с доброй женщиной, обладающей большим материнским сердцем, и эта встреча сыграет определенную роль в вашей судьбе.

Гороскоп на 21 октября 2019 по картам Таро: кого ждут неприятности

ЛЕВ - Четверка жезлов

Пришло время действовать и реализовывать свою мечту, желать и добиваться. Вам придется взять инициативу в свои руки, показать свое превосходство, а также проявлять силу воли, идти к цели и раскрыть свой потенциал.

Гороскоп на 21 октября 2019 по картам Таро: кого ждут неприятности

ДЕВА - Десятка денариев

Вы можете пережить нечто необычное. Возможно, на работе вам представится какой-то увлекательный шанс, или в личной жизни произойдет интересная встреча, и из этой искры потом разгорится пламя. Так или иначе, не пропускайте подобных знаков. Главное помните, что вы человек и вам, как и остальным, нужно время на себя и на собственные потребности.

Гороскоп на 21 октября 2019 по картам Таро: кого ждут неприятности

ВЕСЫ - Дама мечей

Всеми путями избегайте стрессовых ситуаций. Ваши внутренние демоны и ангелы, которые оберегают вас только и ждут, чтобы поработить ваш ум. Не ищите восход собственного солнца, а постарайтесь не отправиться в закат. Вы сами отталкиваете от себя успех и удачу, хоть и не замечаете этого.

Гороскоп на 21 октября 2019 по картам Таро: кого ждут неприятности

СКОРПИОН - Восьмерка денариев

Не думайте о том, что вам все сойдет с рук. Там где ваше сердце - там ваша казна. Вы отворачиваетесь от проблем, а не решаете их. Не мешайте себе работать над ошибками и налаживать связи с людьми. Будьте уверены в том, что вас смогут понять. Кроме того, вы постоянно упускаете что-то важное, что-то беспокоящее вас. Уловите этот момент и тогда в вашей жизни настанет покой и умиротворение.

Гороскоп на 21 октября 2019 по картам Таро: кого ждут неприятности

СТРЕЛЕЦ - Шестерка кубков

Вспомните о том, что вы чувствовали, когда были ребенком. Какое у вас самое яркое воспоминание? Вы знаете, что в этот момент почувствовали себя счастливым. Тогда что мешает вам быть счастливым сейчас? Вы сами знаете ответ. Избавьтесь от того, что заставляет вас грустить. Отрежьте от себя ненужных людей и сожгите все мосты.

Гороскоп на 21 октября 2019 по картам Таро: кого ждут неприятности

КОЗЕРОГ - Десятка жезлов

Вы не можете представить себе свое будущее и постоянно концентрируетесь на прошлых неудачах. Прекратите это и тогда в вашей жизни появятся новые краски. Перестаньте делить мира на черное и белое, найдите собственную палитру и разнообразьте свой досуг.

Гороскоп на 21 октября 2019 по картам Таро: кого ждут неприятности

ВОДОЛЕЙ - Тройка жезлов

Пришло время расстаться со своим прошлым. Движение - это жизнь и вам хватит сил сдвинуться с места. Судьба не смогла сломать вас и вы прошли через все тягости и достойно вынесли все страдания. Теперь пришло время веселиться, радоваться и начать новую жизнь. Вам не грозит забвение и неудачи, если вы соберетесь с мыслями и найдете свой истинный путь.

Гороскоп на 21 октября 2019 по картам Таро: кого ждут неприятности

РЫБЫ - Туз кубков

Вы пытаетесь отыскать счастье в простых вещах и радоваться каждому моменту. Несмотря на то, что это достаточно сложный путь - он верный и вам не следует сходить с него. Преодолевайте скуку и тоску. Перестаньте думать о том, что не свершилось и двигайтесь дальше. Искренность - ваше главное оружие против недоброжелателей. Услышав правду - они сложат оружие и отступят уступая победу вам.

Гороскоп на 21 октября 2019 по картам Таро: кого ждут неприятности

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