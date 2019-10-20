Гороскоп на 21 октября 2019: кого ждет разочарование

Гороскоп на 21 октября 2019 года для всех знаков Зодиака.

Понедельник для многих знаков Зодиака будет насыщенным на неприятности день. Так, Овнам следует внимательнее относиться к своим друзьям, а Львам и Девам хорошо отдохнуть и постараться дать себе возможность расслабиться. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

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Овен

Звезды советуют Овнам 21 октября провести время со своей семьей. Несмотря на то, что понедельник будет достаточно сложным для вас - вы сможете найти равновесие и сделать все максимально хорошо.

Телец

Гороскоп на 21 октября советует Тельцам дать волю своим эмоциям и чувствам. Говорите, что думаете и не думайте о последствиях. Будьте внимательны к деталям и реакциям.

Близнецы

21 октября Близнецам нужно обратить внимание на свое самочувствие. Если вы почувствуете усталость - отдохните, а если, наоборот, прилив сил - усердно поработайте и тогда получите весьма неплохой результат.

Рак

Ракам 21 октября стоит внимательно следить за знаками, которые вам предоставляет Вселенная. Они приведут вас к неожиданным результатам и дадут вам возможность получить успех.

Лев

Львам гороскоп на 21 октября 2019 года советует отдохнуть от работы. Возьмите выходной, насладитесь встречей с друзьями или прогулкой в одиночестве. В любом случае вам необходима "перезагрузка".

Дева

Гороскоп на 21 октября рекомендует Девам решить давно интересующие их вопросы. Дайте себе возможность позаботиться о себе и расслабиться. Перестаньте думать о проблемах других.

Весы

Весы, будьте внимательны к деталям 21 октября 2019 года. Вы сможете заметить недоброжелателя, который скрылся среди ваших друзей и "устранить" его из своего окружения и своей жизни.

Скорпион

Гороскоп на 21 октября советует Скорпионам посвятить этот день веселью и радостям. Забудьте о работе и о том, что мешает вам расслабиться. Наслаждайтесь жизнью.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам 21 октября обратить внимание на свое финансовое состояние. Попытайтесь собраться с мыслями и начать что-то новое. Кроме того, вас ожидает важная новость.

Козерог

Гороскоп на 21 октября 2019 года рекомендует Козерогам бросить все и отправиться в путешествие. Работа, семья или проблемы подождут и вы сможете решить их с "чистой" головой.

Водолей

Вокруг вас сгущаются тучи. Вы на пороге битвы за собственное достоинство и честь. Будьте внимательны и не ошибитесь при выборе соратников. Ваши враги не дремлют и ждут удобного момента, чтобы напасть на вас.

Рыбы

Рыбы, гороскоп на 21 октября 2019 года рекомендует вам решиться на отчаянный шаг, который вы постоянно откладывали на потом. Помните, все, за что вы были готовы умереть сегодня - может потерять любой смысл завтра.

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