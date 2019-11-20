Гороскоп на 21 ноября 2019: кого ждут неприятности

Гороскоп на 21 ноября 2019 года для всех знаков Зодиака.

Львам и Девам необходимо сконцентрировать внимание на взаимоотношениях с семьей, а Овнам и ракам хорошо отдохнуть. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Овен

Вам следует хорошо отдохнуть и не заниматься работой в этот день. Будьте внимательны к своему окружению и не пытайтесь никого обманывать.

Телец

Гороскоп на 21 ноября для Тельцов рекомендует этому знаку Зодиака дать себе возможность побыть одному. Соберитесь с мыслями и позвольте себе помечтать.

Близнецы

Близнецам необходимо позаботиться о своем здоровье. Не думайте о негативе и уделите время своему состоянию. Пришло время решить вопросы, которые вас давно волнуют.

Рак

Ракам гороскоп на 21 ноября 2019 года советует отдыхать и не заниматься рабочими делами. Не заключайте сделки в этот день, поскольку они не принесут вам ничего хорошего.

Лев

Гороскоп на 21 ноября для Львов советует этому знаку Зодиака обратить внимание на то, как они ведут себя в кругу своей семьи. Вы слишком грубы и это негативно влияет на то, как к вам относятся.

Девы

Девам 21 ноября 2019 года необходимо с головой окунуться в творчество. Занимайтесь своими делами и не бойтесь быть собой. Вечер обязательно проведите с близким другом.

Весы

Весам нужно быть внимательнее к своим друзьям. От вас скрывают тайну, которая может негативно отразиться на вашем будущем.

Скорпион

Скорпионам необходимо стать решительнее и внимательнее. Будьте рады всему, что посылает вам Вселенная. В этот день вы сможете найти ответы на вопросы.

Стрелец

Стрельцам нужно решиться на отчаянный шаг в этот день. Пришла пора дать себе возможность сделать выбор, который сможет кардинально изменить вашу жизнь.

Козерог

Гороскоп на 21 ноября для Козерогов говорит о том, что этот знак Зодиака получит необычное сообщение. Оно станет для вас приятным сюрпризом.

Водолей

Водолеям необходимо решить некоторые вопросы, которые они постоянно откладывали на другое время. Постарайтесь сделать правильный выбор в этот день.

Рыбы

Рыбы, постарайтесь отдохнуть от работы. Вам необходимо расслабиться в кругу близких друзей и перестать думать о плохом.

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