Гороскоп на 21 мая для всех знаков Зодиака по картам Таро: как совладать с нервами

Гороскоп на завтра, 21 мая 2019 года, по картам Таро готовит новые испытания для всех знаков Зодиака. В особенности это касается Тельцов, Дев и Стрельцов, которые в последнее время могут не вполне правильно относится к определенным ситуациям. В этот день не стоит себя накручивать и делать поспешные выводы. Лучшее решение – трезво оценивать то, что происходит, избегать резких высказываний и тогда ваши нервы и душевная гармония будут в полном порядке.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на вторник по раскладу Таро для каждого знака отдельно.

Гороскоп на сегодня по картам Таро составлен на основе колоды "Универсальный ключ" итальянского иллюстратора Дэвида Корси.

kp.ua

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ОВЕН – Туз Жезлов

Овнам карты Таро обещают день, когда произойдет процесс обнажения фактов. Это может пролить свет на многие непонятные ситуации, а может и наоборот – запутать и даже напугать вас. Однако, вы сможете наконец-то получить ответ на важнейший вопрос, а это позволит разложить по полочкам свои приоритеты на будущее. Гороскоп на вторник советует представителям этого знака внимательно присмотреться к окружающим, так как именно кто-то из них даст вам подсказку, как поступать в той или иной ситуации.

ТЕЛЕЦ – Верховный Жрец

Гороскоп на сегодня для Тельцов предостерегает их от конфликтов. Не провоцируйте своих близких, и уж тем более не спорьте с теми, кто потом может припомнить вам это. Мягкость и сдержанность – то, от чего вам не стоит сейчас отказываться. Принципиальность хороша далеко не во всех случаях, иногда стоит уступить, чтобы получить большее вознаграждение.

БЛИЗНЕЦЫ – Рыцарь Мечей

Гороскоп на завтра для Близнецов подразумевает самокопание и некую встревоженность. При чем источник этому вам до сих пор неизвестен. Близнецам стоит быть благоразумными и снисходительными, но при этом не позволять "вешать себе лапшу на уши". Тщательно взвешивайте каждое слово, которое готовитесь сказать, иначе можете стать героем грандиозной ссоры.

РАК – Тройка Мечей

Гороскоп на вторник по картам Таро для Раков прогнозирует эмоциональный всплеск. От того, как вы себя настроите, будет зависеть то, сумеете ли вы сохранить равновесие, когда волна эмоций (плохих или хороших – не знает никто) захочет накрыть вас с головой. Просто верьте в свои силы и удача будет на вашей стороне.

ЛЕВ – Король Денариев

Для Львов может наступить нелегкий период: везение, которое сопутствовало вам во всех делах, словно отвернется от вас. Реализовывать планы будет не так легко как раньше, но все же вполне реально. Не стоит отчаиваться, просто запомните, что иногда для того, чтобы достичь своих целей, необходимо реально приложить некие усилия. Не опускайте руки.

ДЕВА – Двойка Денариев

Гороскоп на завтра для Дев предупреждает их о возможных конфликтах или недопонимании с близкими. Вы привыкли видеть только свою точку зрения, а с ней далеко не все и не всегда согласны. Воспринимайте это как должное. И если вы неправы – найдите в себе силы признаться в этом. И тогда увидите, насколько легче стало жить.

ВЕСЫ – Четверка Кубков

Гороскоп на сегодня советует Весам проанализировать свою жизнь за последние несколько недель и понять, какие ошибки вы могли допустить. Признание проблемы – первый и важнейший шаг к ее решению, а если исправить ранее содеянные помарки, жить станет значительно легче. Да и судьба обязательно поблагодарит вас за смелость.

СКОРПИОН – Тройка Жезлов

Скорпионам, возможно, придется принимать нелегкое решение. Судьба бросает вам шанс, возможно, это будет поистине уникальное предложение. Но не спешить рубить все канаты со "старой жизнью". В любое новое русло нужно переходить плавно, а сделав это грамотно, вы точно не допустите ошибок.

СТРЕЛЕЦ – Мир

Карта Мир в раскладе на вторник для Стрельцов говорит следующее: вы совсем недавно допустили ошибку. Вернее, вы ее не можете осознать, так как считаете свои умовыводы единственно верными. Возможно, это не совсем так. Разобравшись в чем дело вы сможете наладить свое душевное состояние.

КОЗЕРОГ – Дьявол

Карта Дьявол весьма пугающая, но в раскладе на четверг для Козерогов она приобретает исключительно положительный окрас. Вероятно, что-то постоянно тянуло вас назад, но вы сумели побороть "зло" и разорвать замкнутый круг. Гороскоп на завтра обещает, что далее в жизни наступит светлая полоса, посему наберитесь смелости и начните воплощать глобальные планы в реальность.

ВОДОЛЕЙ – Правосудие

Наступил период, когда за свои проступки нужно понести ответственность. Да, это нелегко, но стоит смириться с тем, что такой процесс неизбежен. Гороскоп на вторник отчетливо подсказывает вам: пришло время собирать камни. Сделайте это достойно.

РЫБЫ – Шут

У Рыб наступил период противоречия. С одной стороны вы как никогда уверенны в том, что все делаете правильно, с другой же – никто из авторитетного окружения не согласен с вашим мнением. Возможно, ранее вы вели себя так, что люди просто перестали вас воспринимать серьезно. Это привлечет в жизнь большие трудности, попробуйте исправить положение.

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