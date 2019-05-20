Гороскоп на 21 мая 2019: кому грозит беда

Гороскоп на 21 мая 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Одному из знаков Зодиака завтра может грозить беда. Впрочем, шансы выпутаться есть. Другому же лучше не отправляться в путешествие ради своего же блага. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов.

Гороскоп на вторник Pexels

Овен

Не обязательно говорить всем и каждому то, что вы о них думаете. Во вторник это может сыграть с вами плохую шутку.

Телец

Будьте готовы к началу удачной полосы. Фортуна уже здесь и дышит в вам в затылок. Кроме того, скоро вы можете совершить очень выгодную сделку.

Близнецы

Гороскоп на 21 мая говорит, что во вторник Близнецов ждет очень активный и насыщенный событий день. Только не растратьте энергию попусту.

Рак

В последнее время вы переоцениваете свои возможности в плане работы. 21 мая постарайтесь себя немного разгрузить и выделить время на отдых.

Лев

Завтра к вам может постучаться прошлое - не захлопывайте перед ним двери. Возможно, что оно снова может стать настоящим.

Дева

Дев гороскоп на 21 мая предупреждает: будьте осторожны! Кажется, во вторник вам могут грозить весьма крупные неприятности. Впрочем, вы можете выйти сухими из воды, если сохраните ясность ума.

Весы

Звезды предупреждают, лучше воздержитесь от поездок и путешествий в этот день. Они могут быть очень неудачными.

Скорпион

Скорпионов ждет весьма интересный день. С утра вы встанете перед непростым выбором из двух вариантов. Прислушайтесь к уму и сердцу — они помогут вам не ошибиться. Если выбор будет сделан верный, то вторник получится очень насыщенным и полезным для вас.

Стрелец

С самого утра у Стрельцов все будет идти как по маслу. Удачный день для деловых и личных встреч.

Козерог

Для Козерогов сегодня не очень удачный день, чтобы принимать важные решения. Кардинальные изменения не пойдут вам на пользу.

Водолей

По вам кто-то очень сильно скучает, но боится в этом признаться. Проявите решительность - сделайте первый шаг.

Рыбы

Звезды предсказывают для вас легкий день в плане общения с людьми, но непростой для принятия важных решений.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!