Гороскоп на 21 марта по картам Таро: что ждет Тельцов и чего опасаться Водолеям

Гороскоп на 21 марта 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Раки и Тельцы. А вот Овнов в этот день ждет приятный сюрприз от близкого человека.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на субботу для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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Овен – Шут

Овнам 21 марта предстоит много работы. Однако карты предупреждают, что все усилия, приложенные в этот день, не останутся незамеченными и в скором времени принесут свои плоды. Во второй половине дня ожидает приятный сюрприз.

Телец – Воздержание

21 марта карты рекомендуют Тельцам уделить внимание физическим нагрузкам, а также своему здоровью. Можете рассчитывать на поддержку друзей и близких сегодня.

Близнецы – Тройка жезлов

Близнецам, которые находятся в паре, в этот день нужно пересмотреть свои взгляды на отношения. Карты предупреждают, что терпение вашей второй половинки уже на грани. Не самый благоприятный день для больших покупок.

Рак – Двойка кубков

Раки 21 марта могут столкнуться с недопониманием со стороны друзей. Однако не стоит переживать по этому поводу. Лучше уделите время восстановлению сил.

Лев – Десятка кубков

Львы, пришло время действовать! Как говорят карты, все начинания в этот день будут иметь лишь хороший финал и положительно скажутся на вашем финансовом состоянии в будущем.

Дева – Двойка денариев

В последнее время вы постоянно находитесь в ожидании перемен. Однако карты не рекомендуют принимать поспешных решений. Каждый свой шаг следует хорошо обдумывать.

Весы – Туз мечей

21 марта в жизни Весов могут произойти кардинальные перемены, которые касаются их личной жизни. И, как говорят карты, перемены будут положительными.

Скорпион – Дворец мечей

Скорпионам карты советуют не поддаваться эмоциям и держать себя в руках. Уделите внимание любимому делу, которое приносит удовольствие. Порадуйте себя приятной покупкой.

Стрелец – Правосудие

Не спешите в принятии решений – есть вероятность совершить ошибку, которую будет очень сложно исправить. Карты советуют избегать конфликтных ситуаций.

Козерог – Башня

21 марта Козерогам следует уделить внимание дому и домашним делам. Возможно, пришло время наконец-то разобрать гардероб или сделать перестановку в квартире?

Водолей – Дама жезлов

Водолеи 21 марта могут стать жертвами мошенников, поэтому карты советуют представителям Знака быть собраными. Вечером возможны неожиданные денежные поступления.

Рыбы – Восьмерка кубков

Человек, который недавно появился в жизни представителей Знака, может вскоре сыграть важную роль. 21 марта Рыбам не стоит растрачивать свои силы понапрасну, вам нужно больше отдыхать.

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