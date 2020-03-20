Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости астрологии

Гороскоп на 21 марта по картам Таро: что ждет Тельцов и чего опасаться Водолеям

1.3т
Читать материал на украинском

Гороскоп на 21 марта 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Раки и Тельцы. А вот Овнов в этот день ждет приятный сюрприз от близкого человека.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на субботу для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп на 21 марта по картам Таро: что ждет Тельцов и Водолеев

freepik.com

Овен – Шут

Овнам 21 марта предстоит много работы. Однако карты предупреждают, что все усилия, приложенные в этот день, не останутся незамеченными и в скором времени принесут свои плоды. Во второй половине дня ожидает приятный сюрприз.

Гороскоп на 21 марта по картам Таро: что ждет Тельцов и Водолеев

Телец – Воздержание

21 марта карты рекомендуют Тельцам уделить внимание физическим нагрузкам, а также своему здоровью. Можете рассчитывать на поддержку друзей и близких сегодня.

Гороскоп на 21 марта по картам Таро: что ждет Тельцов и Водолеев

Близнецы – Тройка жезлов

Близнецам, которые находятся в паре, в этот день нужно пересмотреть свои взгляды на отношения. Карты предупреждают, что терпение вашей второй половинки уже на грани. Не самый благоприятный день для больших покупок.

Гороскоп на 21 марта по картам Таро: что ждет Тельцов и Водолеев

Рак – Двойка кубков

Раки 21 марта могут столкнуться с недопониманием со стороны друзей. Однако не стоит переживать по этому поводу. Лучше уделите время восстановлению сил.

Гороскоп на 21 марта по картам Таро: что ждет Тельцов и Водолеев

Лев – Десятка кубков

Львы, пришло время действовать! Как говорят карты, все начинания в этот день будут иметь лишь хороший финал и положительно скажутся на вашем финансовом состоянии в будущем.

Гороскоп на 21 марта по картам Таро: что ждет Тельцов и Водолеев

Дева – Двойка денариев

В последнее время вы постоянно находитесь в ожидании перемен. Однако карты не рекомендуют принимать поспешных решений. Каждый свой шаг следует хорошо обдумывать.

Гороскоп на 21 марта по картам Таро: что ждет Тельцов и Водолеев

Весы – Туз мечей

21 марта в жизни Весов могут произойти кардинальные перемены, которые касаются их личной жизни. И, как говорят карты, перемены будут положительными.

Гороскоп на 21 марта по картам Таро: что ждет Тельцов и Водолеев

Скорпион – Дворец мечей

Скорпионам карты советуют не поддаваться эмоциям и держать себя в руках. Уделите внимание любимому делу, которое приносит удовольствие. Порадуйте себя приятной покупкой.

Гороскоп на 21 марта по картам Таро: что ждет Тельцов и Водолеев

Стрелец – Правосудие

Не спешите в принятии решений – есть вероятность совершить ошибку, которую будет очень сложно исправить. Карты советуют избегать конфликтных ситуаций.

Гороскоп на 21 марта по картам Таро: что ждет Тельцов и Водолеев

Козерог – Башня

21 марта Козерогам следует уделить внимание дому и домашним делам. Возможно, пришло время наконец-то разобрать гардероб или сделать перестановку в квартире?

Гороскоп на 21 марта по картам Таро: что ждет Тельцов и Водолеев

Водолей – Дама жезлов

Водолеи 21 марта могут стать жертвами мошенников, поэтому карты советуют представителям Знака быть собраными. Вечером возможны неожиданные денежные поступления.

Гороскоп на 21 марта по картам Таро: что ждет Тельцов и Водолеев

Рыбы – Восьмерка кубков

Человек, который недавно появился в жизни представителей Знака, может вскоре сыграть важную роль. 21 марта Рыбам не стоит растрачивать свои силы понапрасну, вам нужно больше отдыхать.

Гороскоп на 21 марта по картам Таро: что ждет Тельцов и Водолеев

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Астрологический прогноз" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Тема
Астрологический прогноз
Теги
гороскоп 2020 гадание Таро
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гороскоп