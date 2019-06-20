Гороскоп на 21 июня 2019: кого ждут неприятности

Гороскоп на 21 июня 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Одному из знаков Зодиака в эту пятницу не будет улыбаться Фортуна, а у рожденных под еще одним начинается светлая полоса. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов.

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Овен

В пятницу наступает время для решительных действий. Удача дышит вам в спину, а это значит, что пришло время идти к намеченной цели решительными шагами.

Телец

Гороскоп на завтра говорит, что 21 июня вам потребуется максимум жесткости и дисциплинированности. Соберите волю в кулак, если не хотите потерпеть оглушительный крах в своих стремлениях.

Близнецы

Близнецам в пятницу не будет улыбаться Фортуна, поэтому приготовьтесь к непростому дню. Впрочем, это не значит, что вам следует забраться под одеяло и не высовываться. 21 июня все будет зависеть только от вас.

Рак

Ракам гороскоп на завтра обещает какое-то важное испытание. Возможно вы идете на собеседование или же будете сдавать экзамен. Не волнуйтесь, скорее всего, вы добьетесь успеха и окрыленные полетите дальше.

Лев

В эту пятницу Львам лучше не заключать важные договора и не назначать судьбоносные встречи. Если есть возможность отложить, то лучше отложите на понедельник все подобные дела. Кроме того, вас может ожидать приятный сюрприз в виде повышения или же премии.

Дева

Гороскоп на 21 июня предсказывает Девам высокую вероятность встречи с человеком, который много значил для вас в прошлом. Если вы родились в первой половине дня, то готовьтесь к довольно напряженному дню. Всем появившимся на свет после обеда можно расслабиться.

Весы

Последний рабочий день Весов, скорее всего, получится очень суетным. Вы будете стараться все успеть перед выходными, но далеко не факт, что преуспеете. Впрочем, не переживайте - это мелочи, которые не стоят ваших нервов.

Скорпион

У Скорпионов с 21 июня начинается светлая полоса. Вы будете преуспевать во всех начинаниях, включая личную жизнь. Вполне вероятно, что в ближайшие дни вас ожидает недолгая поездка. Кажется, вы давно о ней мечтали.

Стрелец

Стрельцам в пятницу лучше следить за языком и избегать откровенных разговоров с коллегами. Это может плохо сказаться на вашей карьере. Кроме того, вам предстоит решение задачи. В случае успеха, ближайшее будущее будет безоблачным.

Козерог

Завтра Козерогов будет окружать особенная атмосфера, которая поможет бороться с трудностями на работе и вне офиса. Стоит перестать нервничать и осознать, что все самое трудное уже позади и пора начать наслаждаться всем, что вас окружает

Водолей

Вполне вероятно, что в ближайшее время произойдут интересные знакомства, которые впоследствии повлияют на вашу дальнейшую жизнь.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам соблюдать все правила приличия, если они окажутся в новом обществе. Люди, с которыми вы планируете вместе работать, окажутся слишком придирчивыми даже в мелочах.

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