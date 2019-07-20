Гороскоп на 21 июля 2019: кому не повезет

Гороскоп на 21 июля 2019 года для всех знаков Зодиака.

Воскресенье для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: ru.freepik.com

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Овен

Гороскоп на 21 июля говорит, что в этот день вы будете на высоте. Внимание окружающих вам обеспечено, поэтому приготовьтесь к нему. Возможны неожиданные встречи и знакомства.

Телец

Тельцам 21 июля следует вкладывать деньги в себя. Как в процедуры для здоровья и красоты, так и в саморазвитие. Вам это сейчас необходимо.

Близнецы

21 июля Близнецам стоит позаботиться о своем здоровье. Если планировали начать заниматься спортом или бросить плохую привычку — это хороший день для начала.

Рак

Раков 21 июля ждет важная встреча по работе. Вы познакомитесь с влиятельным человеком или состоится важный разговор с начальством.

Лев

Львам 21 июля лучше не начинать новые дела. Старайтесь больше отдыхать и не нагружать себя излишними проблемами. Можно заняться переоценкой взаимоотношений с некоторыми людьми.

Дева

Звезды предсказывают Девам отличный и насыщенный день. События в личной жизни окажутся знаковыми, поэтому не пропустите их.

Весы

Звезды советуют Весам 21 июля сходить к друзьям в гости. Это позволит вам отвлечься от дурных мыслей и прийти в себя.

Скорпион

Гороскоп на 21 июля рекомендует Скорпионам сделать первый шаг к своей мечте. Ведь самое страшное это начать, дальше будет проще.

Стрелец

Гороскоп на 21 июля рекомендует Стрельцам избавиться от привычки все драматизировать. Если у вас не получается что-то в работе или в личной жизни — это не значит, что вы неудачник. Просто нужно немного подождать, и все наладиться.

Козерог

Козероги, будьте готовы 21 июля получить неожиданное предложение — хорошо обдумайте все, прежде чем давать ответ.

Водолей

Водолеи, ждите в этот день много хороших новостей. По работе, от любимого человека или от родственника услышите долгожданные слова.

Рыбы

День будет неудачным для Рыб. Лучше останьтесь дома и не планируйте никаких важных дел.

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