Гороскоп на 21 июля 2019: кому не повезет

Гороскоп на 21 июля 2019 года для всех знаков Зодиака.
Воскресенье для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.
Фото: ru.freepik.com
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Овен
Гороскоп на 21 июля говорит, что в этот день вы будете на высоте. Внимание окружающих вам обеспечено, поэтому приготовьтесь к нему. Возможны неожиданные встречи и знакомства.
Телец
Тельцам 21 июля следует вкладывать деньги в себя. Как в процедуры для здоровья и красоты, так и в саморазвитие. Вам это сейчас необходимо.
Близнецы
21 июля Близнецам стоит позаботиться о своем здоровье. Если планировали начать заниматься спортом или бросить плохую привычку — это хороший день для начала.
Рак
Раков 21 июля ждет важная встреча по работе. Вы познакомитесь с влиятельным человеком или состоится важный разговор с начальством.
Лев
Львам 21 июля лучше не начинать новые дела. Старайтесь больше отдыхать и не нагружать себя излишними проблемами. Можно заняться переоценкой взаимоотношений с некоторыми людьми.
Дева
Звезды предсказывают Девам отличный и насыщенный день. События в личной жизни окажутся знаковыми, поэтому не пропустите их.
Весы
Звезды советуют Весам 21 июля сходить к друзьям в гости. Это позволит вам отвлечься от дурных мыслей и прийти в себя.
Скорпион
Гороскоп на 21 июля рекомендует Скорпионам сделать первый шаг к своей мечте. Ведь самое страшное это начать, дальше будет проще.
Стрелец
Гороскоп на 21 июля рекомендует Стрельцам избавиться от привычки все драматизировать. Если у вас не получается что-то в работе или в личной жизни — это не значит, что вы неудачник. Просто нужно немного подождать, и все наладиться.
Козерог
Козероги, будьте готовы 21 июля получить неожиданное предложение — хорошо обдумайте все, прежде чем давать ответ.
Водолей
Водолеи, ждите в этот день много хороших новостей. По работе, от любимого человека или от родственника услышите долгожданные слова.
Рыбы
День будет неудачным для Рыб. Лучше останьтесь дома и не планируйте никаких важных дел.
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