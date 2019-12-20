Гороскоп на 21 декабря: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

Гороскоп на 21 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака.

Кому в этот день предстоит разгребать жизненные завалы, а кому лучше остерегаться мошенников? OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

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Овен

Гороскоп на 21 декабря обещает во всех отношениях приятный день. Ваша упорная деятельность на работе не останется незамеченной и приведет к определенным результатам.

Телец

У Тельцов день пройдет под знаком любви и милосердия. Вероятно вы можете помириться с кем-то, кто раньше имел для вас значение.

Близнецы

Близнецам 21 декабря не следует рисковать зря и конфликтовать с окружающими. Это для вас плохо закончится.

Рак

Раков 21 декабря ждут очень большие жизненные перемены. При этом звезды вам в субботу явно улыбаются, поэтому все изменится к лучшему.

Лев

У Львов суббота здорово подходит для начала чего-то нового и интересного. Вероятно вы запустите какой-то проект, который может принести вам солидную выгоду.

Дева

У Дев очень хороший день для решения деловых вопросов. Это рабочая суббота, поэтому можете смело назначать встречи. Лучше на первую половину дня, поскольку во второй вас могут ожидать неожиданные сюрпризы.

Весы

Несоответствие желаемого с действительным может повергнуть в пессимизм. Не рекомендуется производить расчеты.

Скорпион

В сфере профессиональной деятельности вероятен успех, однако звезды предостерегают от стремления выделиться.

Стрелец

Хорошее время для наведения порядка в бумагах, делах, для начала ремонта или благоустройства. Все покупки будут удачны.

Козерог

У Козерогов может представиться интересный шанс переосмыслить роль некоторых людей в вашей жизни. Не волнуйтесь, это к лучшему.

Водолей

У Водолеев 21 декабря пройдет под знаком новых знакомств, любви и семейных забот.

Рыбы

Денежных потерь не предвидится, однако, нет места и резкому взлету. Случайная травма или болезнь может помешать планам.

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