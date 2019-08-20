Гороскоп на 21 августа 2019: кого ждут неприятности

Гороскоп на 21 августа 2019 года для всех знаков Зодиака.

Завтрашний день для некоторых знаков Зодиака обещает быть днем перспектив и оправданного риска. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Овен

Овны в начале недели могут почувствовать себя уставшими и рассеянными. Гороскоп на 21 августа говорит, что рожденным под этим знаком Зодиака не светят пылкие любовные отношения.

Телец

Завтра Тельцов ждет успех в финансовом плане. Все денежные вопросы разрешаться на вашу пользу, поэтому пользуйтесь моментом. Кроме того, вас могут ждать определенные трудности на работе, но вы с ними как всегда справитесь.

Близнецы

Гороскоп на 21 августа обещает Близнецам довольно неудачный день, который будет отмечен знаками разрушенных планов. Также постарайтесь воздерживаться от всего вредного для организма.

Рак

Раков завтра накроет даром убеждения, который поможет им в решении любых конфликтных ситуаций. Кроме того, вы сможете извлечь из них не малую выгоду.

Лев

Львам гороскоп на среду пророчит отдых. Даже если у вас очень много дел, то постарайтесь отложить их на потом и хоть немножко уделить времени себе. Это нужно, да и здоровье не железное.

Дева

Девам гороскоп на 21 августа рекомендует не тратить нервы зря и держать эмоции в узде. Даже если вам хочется выплеснуть ваше плохое настроение на окружающих, то не поддавайтесь.

Весы

Ваша среда пройдет под знаком иллюзий и обмана. Особенно сильно это может сказаться на представителях технических профессий. Возможно, вам будет сложно принимать спонтанные решения и действовать без плана.

Скорпион

В среду у Скорпионов наступает время для решительных действий. В последние несколько дней вы зарядились энергией и готовы к разрешению важных вопросов, которые долго копились у вас в загашнике.

Стрелец

Этот день откроет перед Стрельцами невероятные возможности в плане физического развития. Кроме того, вы сможете найти то, что давно искали, но не могли найти в силу непреодолимых обстоятельств. 21 августа звезды встанут в нужное положение и смогут осветить вам путь.

Козерог

Козерогам звезды сулят неожиданный успех и высокий процент везения в ситуациях, которые потребуют риска и решительности. Не упускайте инициативу, смело становитесь у штурвала.

Водолей

Водолеям, которые задумались о переменах, стоит приступить к ним уже 21 августа. Начинайте уверенно, пусть с мелочей. Будьте готовы к тому, что существенный результат ваших стараний будет виден лишь через некоторое время. При этом не увлекайтесь фантазиями и мечтами.

Рыбы

В среду у вас есть возможность не только находиться в гармонии с окружающими вас людьми, но и наладить отношения с родными или близкими после разногласий или конфликтов.

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