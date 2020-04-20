Гороскоп на 21 апреля: что нужно отпустить Львам, Тельцам и Ракам

Гороскоп на 21 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила советы на вторник.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на этот день для каждого знака Зодиака.

В этот день вы будете жаждать мгновенных результатов в любых делах. Однако сегодня нужно замедлить свой темп и обратить внимание на недостатки в текущих планах, прежде чем двигаться вперед. То, что вы начнете сегодня, может ничем и не закончиться. В целом это благоприятное время для самоанализа и размышлений о своем будущем.

Овен

Это подходящее время для организации мыслей, создания инициатив и приятных воспоминаний. Вероятно, сегодня вы сможете найти способ улучшить свое финансовое положение, однако серьезные шаги в этом направлении лучше перенести на завтра.

Телец

Это важное время для того, чтобы посмотреть на свою жизнь и использовать интуицию для ее улучшения. Не бойтесь отпустить, изменить или начать что-то новое. Общение с друзьями станет особенно ценным сегодня, поскольку поможет во всем разобраться.

Близнецы

Сегодняшний день подходит для размышлений и изучения текущих идей. Попробуйте уделить особое внимание восстановлению сил, расслаблению и созерцанию. Позвольте себе немного отдохнуть и насладиться приятным общением друзьями или родственниками.

Рак

В этот день нужно стремиться отпустить то, что больше не нужно. Не бойтесь двигаться в новом направлении, заботясь о свое личном счастье. В ближайшие дни ваши интересы могут сильно измениться, но сегодняшние наблюдения окажутся очень ценными.

Лев

Сегодня необходимо уделить особое внимание размышлениям о своей жизни. Постарайтесь разобраться в том, какие проекты, направления деятельности или отношения нужно изменить. При этом не бойтесь отпустить то, что больше не приносит удовольствия.

Дева

Сегодняшняя энергия благоприятна для того, чтобы соединиться со своими глубокими потребностями и желаниями. Попробуйте замедлить привычный темп и немного отдохнуть. При этом отдайте предпочтение самоанализу, освободив место для позитивной энергии.

Весы

Это идеальное время для того, чтобы подумать о недавних событиях и отпустить то, что себя исчерпало. Попробуйте разобраться в своих мыслях и понаблюдать за тем, что происходит вокруг. Ведите себя сдержанно и готовьтесь к изменениям в ближайшие дни.

Скорпион

Сделайте все возможное, чтобы сегодня расслабиться и поразмышлять. Общение с друзьями может помочь вам сосредоточиться на самом главном и избавиться от некоторых проблем, связанных со здоровьем, отношениями или работой.

Стрелец

Стремитесь сегодня к приятным, тихим и беззаботным занятиям, готовясь к предстоящему напряженному периоду. Этот день полезен для размышлений о действиях, связанных с отдыхом, здоровьем, романтикой или семейной жизнью.

Козерог

Сегодня лучше найти гармонию в текущих делах и занятиях, чем стремиться к чему-то новому. Размышления о прогрессе, достигнутом в семье, сейчас особенно уместны. Это хороший день для идей, связанных с развитием личной жизни и укреплением чувств.

Водолей

Это подходящее время для того, чтобы оставить позади устаревшие взгляды, вредные привычки и неинтересные проекты. С другой стороны, сегодняшний день не идеален для новых инициатив. Постарайтесь лучше во всем разобраться, прежде чем что-то начинать.

Рыбы

Этот день будет побуждать вас думать, анализировать и общаться больше, чем обычно. Посмотрите на свою жизнь и отпустите то, что не приносит удовольствия. Также стремитесь искать перспективы, которые повышают позитивную самооценку.