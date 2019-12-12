Гороскоп на 2020 год по картам Таро: ключи и двери

Гороскоп на 2020 год по картам Таро обещает активность Весам, карьерный рост Девам, "мягкую силу" Близнецам и достаток Водолеям.

OBOZREVATEL составил прогноз для каждого знака Зодиака, используя 2 колоды Таро: "Универсальный ключ" и "78 Дверей". Первая карта указывает на главное событие или основную тональность года, вторая отвечает на вопрос, найдется ли "ключ", чтобы открыть "дверь" к своей мечте.

Овен

Повешенный, Рыцарь Мечей

На карте "Повешенный" изображен живой и здоровый мужчина, пребывающий в состоянии медитации. Он выбрал эту неудобную позу, чтобы взглянуть на мир под новым углом зрения и заметить то, что до сих пор ускользало от внимания. Карта символизирует созерцательность, наблюдение за происходящим со стороны, а также советует позволить событиям происходить без вашего вмешательства – плыть по течению. Вторая карта фактически говорит о том же. Мощный кентавр пытается сломать массивные двери, но Таро намекают на то, что в закрытую дверь не следует ломиться. Если на пути к цели возникнут преграды, просто смените цель.

Повешенный, Рыцарь Мечей

Телец

Король Пентаклей, Девятка Жезлов

Похоже, что в следующем году вас ждет материальный и финансовый успех. Прежде всего, благодаря собственными усилиям. Король Денариев – классическая денежная карта. Она символизирует предпринимателя или просто человека, который умеет ставить и достигать конкретных ощутимых целей. Этот Король также говорит о том, что у вас будет достаточно сил и средств, чтобы осуществить задуманное. Вторая карта как будто подтверждает ту же идею. На ней изображен глава семейства, который завершает строительство дома – несет туда входную дверь. На пороге его ждут счастливые жена и ребенок. Обе карты чрезвычайно позитивны, но год будет очень активным. Сидеть сложа руки вам не придется.

Король Пентаклей, Девятка Жезлов

Близнецы

Сила, Шут

Вам выпали две очень интересные карты. На первой из них, "Силе", изображена женщина, которая укрощает хищника с невероятной легкостью. Карта говорит о том, что для достижения цели не следует прилагать физических усилий. Сила мускулов тут не поможет. Секрет силы – в мягкости, как это ни парадоксально. Будьте открыты миру, принимайте всё и всех такими, какими они есть, идите навстречу новому, и мир откроется перед вами в ответ. Вторая карта, "Шут" дает тот же совет: отправляйтесь в путь, в Новый год налегке, оставив позади груз прежнего негативного опыта. Слово-ключ этого прогноза – легкость. Легче воспринимайте жизнь, радуйтесь каждому дню и делитесь этой радостью с окружающими.

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Сила, Шут

Рак

Верховный Жрец, Десятка Мечей

Эти две карты несут очень важный посыл. Верховный Жрец, или Папа, символизирует духовную власть. Он правит там, где логика и анализ мало ценятся, где надежды возлагаются не на рациональные выводы, а на такую иррациональную вещь, как вера. Жрец приглашает принять тот факт, что ум не в состоянии постичь очень многих вещей, и что наше внутреннее "я" намного более осведомлено об изначальной Истине, чем мы подозреваем. На второй карте изображен сеанс иглотерапии и, как ни странно, ее смысл перекликается со смыслом первой карты. "Колюще-режущие" предметы в Таро символизируют ум. Соответственно, мы наблюдаем, как человек страдает от… ума. Посыл карты таков: не позволяйте рассудку убивать вашу душу, превращать вас в робота. Не обожествляйте интеллект и чаще прислушивайтесь к подсказкам души.

Верховный Жрец, Десятка Мечей

Лев

Пятерка Жезлов, Луна

Судя по первой карте, год обещает быть очень активным. На ней изображена сцена противостояния – то ли спортивного, то ли военного. Здесь мы видим две противоборствующие команды, и никто не может сказать, кто одержит победу. Это символ соперничества, но одновременно и роста – профессионального и личностного, - к которому ведет любая конкуренция. Вам могут наступать на пятки, но так вы быстрее будете двигаться вперед, к своей цели. Вторая карта, наоборот, совершенно лишена динамики. Она приглашает окунуться в свой внутренний мир и там найти все ответы. Таким образом, необходимо разумно чередовать активность и пассивность. Эта карта также может указывать на зачатие ребенка – об этом говорит фигура беременной женщины на заднем плане.

Пятерка Жезлов, Луна

Дева

Император, Десятка Жезлов

"Император" символизирует земную власть, то есть руководителя или авторитетное лицо. Карта обещает существенное повышение вашего статуса, места в обществе. Возможно продвижение по карьерной лестнице и назначение на руководящую должность. Речь может идти и о моральном превосходстве, которое будет признано всеми окружающими. Вас будут ценить и уважать. Но эта новая степень ответственности может немного утомлять и в худшем варианте даже быть причиной стресса. Об этом говорит вторая карта. В попытке донести свою позицию до людей вы можете столкнуться с ситуацией, когда вас просто перестанут слышать. Совет Таро: "не мечите бисер перед свиньями". Взаимодействуйте только с теми, кто готов взаимодействовать, говорите тем, кто готов слушать.

Император, Десятка Жезлов

Весы

Колесница, Король Жезлов

"Колесница" - карта, которая, прежде всего, символизирует движение, поэтому год будет очень активным. Но кроме этого, карта говорит об ответственной миссии, которую вам могут поручить, об авторитете и лидерской позиции. Ваши таланты, наконец, заметят и оценят, вашему мнению будут доверять, к словам прислушиваться. Главное – верить в свои силы и не бояться ответственности. Вторая карта также символизирует человека действия. Это профессионал своего дела, предприимчивый и трудолюбивый. Тот, кто знает, как достичь цели. Таким образом, ключевые слова года – активность и авторитет.

Колесница, Король Жезлов

Скорпион

Двойка Кубков, Верховная Жрица

Вам выпали прекрасные карты! И говорят они, прежде всего, о прекрасных, но иррациональных вещах. На первой карте изображена влюбленная пара. Они как будто созданы друг для друга. Не в силах оторвать глаза от любимого человека, каждый из них пытается поделиться тем, что имеет. Они протягивают друг другу кубки с вином, символом большого чувства. Над ними парит Кадуцей, символизирующий душу ребенка, который может быть рожден от этой великой любви. Таким образом, Таро обещают вам счастье в личной жизни. Возможно заключение брака с человеком, предназначенным судьбой. На второй карте изображена гадалка, но смысл ее совершенно позитивен. Она говорит о том, что в этом году при принятии решений следует руководствоваться интуицией, а не умом. Именно она подскажет верный ответ. Дополнительное значение карты – духовная практика, практика гадания или прорицания на Таро.

Двойка Кубков, Верховная Жрица

Стрелец

Король Мечей, Императрица

Вам выпали две карты, которые, на первый взгляд, имеют совершенно противоположный смысл. Но именно в их балансе и заключается главный секрет успеха. Король Мечей – символ человека, который успешно решает все задачи, используя блестящий ум. Он буквально "разрубает" каждую задачу, не прилагая особых усилий. Императрица, наоборот, символизирует щедрость природы во всех ее проявлениях, заботу матери о детях и бескорыстное служение тем, кто в нем нуждается. Таким образом, Таро советуют использовать рациональный подход, когда он необходим, но при этом не забывать наслаждаться жизнью как таковой, ведь каждый ее миг неповторим! И быть щедрыми – в буквальном и переносном смысле, - как щедра к человеку Мать-Природа.

Король Мечей, Императрица

Козерог

Шестерка Пентаклей, Башня

Это очень интересное сочетание карт. Первая – символ помощи, которую могут предоставить вам или которую вы будете оказывать кому-то. Фактически главный герой – символ современного волонтера, готового прийти и помогать там, где нуждаются в его помощи, не требуя ничего взамен. На практике карта может означать кредит, заем или подарок в обмен просто на "спасибо". Вторая карта символизирует стремительные перемены, к которым человек, как правило, не готов. Она также может указывать на необходимость расстаться с чем-то старым и отжившим, что мешает двигаться вперед. Пересмотрите свои взгляды, освободите дом от вещей, которыми не пользовались годами, откажитесь от людей в окружении, которые постоянно демотивируют вас, и новая светлая полоса жизни не заставит себя долго ждать.

Шестерка Пентаклей, Башня

Водолей

Четверка Пентаклей, Страшный Суд

Эта пара карт фактически несет настоящий христианский посыл! Первая символизирует скопидома. Этот богатый господин крепко держит свои сбережения. О том, чтобы поделиться ими с кем-то или даже потратить на самого себя, речь не идет. Всё в копилку, в сундук, в закрома, про запас. Разумеется, транжирить сбережения нехорошо, и в накопительстве и экономии нет ничего плохого. Но всему есть предел. Вторая карта изображает сцену последнего Суда. Грешники (в том числе скопидомы) падают в геенну огненную и сгорают в ней. Но прогноз на год совсем не плох. Таро обещают вам материальное процветания и советуют легче относиться к своим капиталам. Разрешите себе иногда тратить средства на то, что приносит радость не столько кошельку, сколько душе.

Четверка Пентаклей, Страшный Суд

Рыбы

Туз Мечей, Семерка Пентаклей

"Делай, что должен, и будь что будет". Сочетание этих двух карт несет именно такой посыл. Первая из них символизирует волевое решение, активное действие и разрешение проблемы, которую ранее не удавалось решить. Это символ разрубания гордиевого узла, когда достигается главная цель, а сопутствующие потери в расчет не берутся. Вторая карта – об ожидании результата. На ней изображена женщина, которая выпускает почтового голубя с важным посланием. Она знает, что ответ придет нескоро, но она готова ждать столько, сколько потребуется. Таким образом, послание Таро на 2020 год для вас таково: действуйте смело, не оглядываясь на мнение окружающих. А затем, совершив действие, дайте событиям идти своим чередом. Посеянное вами "зерно" принесет щедрый "урожай".

Туз Мечей, Семерка Пентаклей

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