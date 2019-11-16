Гороскоп на 2020 год: что приготовили звезды для всех знаков Зодиака

На смену Желтой Земляной Свинье придет Крыса. Астрологи предсказывают, что Новый год-2020 будет для многих знаков Зодиака стартом чего-то нового. Людей ожидают изменения как в личном, так и карьерном плане.

Однако, не для всех эти изменения будут нести позитивный характер. OBOZREVATEL подготовил гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака, который подскажет, кто будет главным счастливчиком года, а кому стоит быть максимально осторожным.

Фото: astroma.su

Так, по мнению астрологов, наиболее везучими знаками Зодиака в 2020 году будут Весы и Девы. Представителей этого знака постигнет большая удача в карьерном и финансовом плане. Впрочем, ничего не получится без их усилий. Поэтому гороскоп на 2020 год рекомендует людям, рожденным под этими знаками Зодиака, приступать к кропотливой работе без колебаний и не ждать, что кто-нибудь вручит им сокровище. Скорпионам же нужно посвящать максимальное количество времени отдыху души и тела. И не ставить завышенных целей.

Фото: svadba1000.ru

Лузерами года могут стать Козероги и Овны. Однако это не значит, что для них 2020 будет обязательно плохим. Просто нужно не отчаиваться и не драматизировать в случае, если планы пойдут не так, как они себе задумали. Если представители этих знаков будут работать над ошибками, то все наладится и результат будет еще лучшим, чем они ожидали.

Фото: ru.freepik.com

Также, как говорит гороскоп на следующий год, нелегкие времена могут наступить и для Раков и Рыб. Первые же будут создавать себе нелепые проблемы на работе, которые повлекут за собой конфликты с руководством или коллегами. И закончатся они не в пользу Раков. А Рыбы в свою очередь могут столкнуться с трудностями исключительно из-за своего высокомерия и гордыни. Будьте осторожны и присматривайтесь к людям, иначе неправильное восприятие может сыграть с вами злую шутку.

Фото: cdn.prod-carehubs.net

Сосредоточиться на своем здоровье гороскоп на 2020 год рекомендует Львам, Близнецам и Водолеям. Особенно бдительными стоит быть тем, кто имеет хронические заболевания. В первую очередь звезды советуют остерегаться стресса, который может стать главной причиной плохого самочувствия. Также стоит следить за режимом питания и отказаться от алкоголя.

Фото: employmentlawhandbook.com

Тельцам и Стрельцам,в свою очередь, звезды сулят огромные успехи на личном фронте. Если вы еще не успели отыскать свою вторую половинку, в 2020 вас может постигнуть встреча с человеком, который добавит изюминку в жизнь. Звезды советуют при разговоре с ним быть собой и демонстрировать благодарность за то, что имеете. Если же будете жаловаться на все, то можете оттолкнуть от себя потенциального любимого человека. А для тех, кто уже имеет отношения, звезды пророчат начало нового этапа. Возможно, вы наконец-то создадите полноценную семью.

Фото: cftetonvalley.org

Ранее OBOZREVATEL рассказал, какие знаки Зодиака являются наиболее склонными к изменам и не могут без того, чтобы не "ходить налево". Также назвал три пары по знакам Зодиака, которым будет трудно создать крепкую семью и жить под одной крышей.

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