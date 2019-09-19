Гороскоп на 20 сентября 2019: кого ждет трудная пятница

Гороскоп на 20 сентября 2019 года для всех знаков Зодиака.

Кому в пятницу будет сильно везти, а кому лучше приготовиться к трудному деньку?OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

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Овен

В пятницу для Овнов наступает тот самый момент, когда они должны начинать действовать. Всю последнюю неделю вы откладывали что-то важное, но в последний рабочий день вы должны решить накопившиеся проблемы. Следующий благоприятный момент наступит не скоро.

Телец

Тельцам гороскоп на 20 сентября обещает приятное известие или же неожиданный финансовый бонус. Возможно, вам просто отдадут давно взятый долг.

Близнецы

Близнецам в эту пятницу лучше приготовиться к довольно трудному дню, поскольку фортуна будет не на их стороне. Впрочем, удача отдаст вам за это должок уже на выходных.

Рак

Ракам гороскоп на пятницу обещает какое-то непростое и важное испытание. Возможно вас ждет собеседование? Или, может, быть вы сдаете на права? Не волнуйтесь так, прогноз на день очень благоприятный. Так что все должно сложиться успешно.

Лев

Эта пятница обещает получиться для Львов не самой простой. Возможно, вам не стоит назначать важных встреч и подписывать какие-то важные документы, если не хотите потом столкнуться с неприятностями. Кстати, у вас прекрасный прогноз на выходные. Они должны получиться волшебными.

Дева

Гороскоп на 20 сентября для Дев зависит от того, в какой половине дня вы родились. Утренним пташкам завтра будет довольно трудно. Кажется, энергия под конец недели вас оставляет. Но осталось потерпеть совсем чуть-чуть. А вот вечернему люду в пятницу все будет сходить с рук. Пользуйтесь этим.

Весы

Последний рабочий день этой недели у Весов получится очень суетливым. На вас вдруг навалится много дел, которые нужно будет решить. Впрочем, при правильной расстановке приоритетов вы со всем справитесь и плавно вкатитесь в выходные.

Скорпион

Пятница обещает Скорпионам долгожданное умиротворение. Вы тяжело работали всю неделю и теперь можете пожинать плоды.

Стрелец

Стрельцов же гороскоп на 20 сентября предупреждает об осторожности. Возможно где-то рядом с вами затаился недоброжелатель, который готовит вам месть.

Козерог

В пятницу Козерогов весь день будет окружать особенная атмосфера, от которой у вас будет кружиться голова и не покидать счастье.

Водолей

Водолеям гороскоп грозит каким-то неожиданным потрясением, которое может сильно осложнить вашу ближайшую жизнь.

Рыбы

Рыбам в пятницу будет везти. К тому же их ждет очень легкий день, плавно перетекающий в выходные. Наслаждайтесь.

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