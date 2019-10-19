Гороскоп на 20 октября 2019: кому не повезет

Гороскоп на 20 октября 2019 года для всех знаков Зодиака.

Воскресенье для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: ru.freepik.com

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Овен

Звезды советуют Овнам 20 октября быть максимально аккуратными при оплате чего-либо в интернете. Не перечисляйте деньги на карту незнакомцам! Можете столкнуться с мошенничеством и потерять большую сумму.

Телец

Тельцы, уделите немного времени родным и друзьями 20 октября. Позвоните первыми и наладьте контакт с человеком, которого начали терять. Судьба будет способствовать вам в таких делах.

Близнецы

Близнецы, вас ожидает 20 октября монотонная работа с документами. Чтобы не увязнуть в рутине, не забывайте делать небольшие перерывы.

Рак

Ракам 20 октября стоит быть открытыми к неожиданностям. Есть большая вероятность, что случится событие, которое станет судьбоносным и сможет изменить вашу жизнь навсегда.

Лев

Звезды говорят, что Львов 20 октября могут засыпать советами о том, как вести дела и жить. Не берите себе в голову указания других людей. Вы сами можете определить, что для вас хорошо, а что — плохо.

Дева

Девы, отдохните 20 октября. Если есть возможность — отключите телефон и не садитесь за ноутбук, вы слишком много времени проводите в гаджетах, забывая о реальной жизни.

Весы

Звезды говорят, что Весов 20 октября ожидают на работе приятные новости. Это может быть связано как и с их зарплатой, так и с повышением. Поэтому не теряйте инициативности и попробуйте получать новые знания.

Скорпион

Гороскоп на 20 октября советует Скорпионам стараться избегать конфликтных ситуаций и не раздувать их. Не позволяйте нарастать напряжению в семье или на работе. Если у вас возникают недоразумения — старайтесь решать их сразу.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам 20 октября обратить внимание на внешний вид. Если вы останетесь довольны собой, то наверняка сумеете очаровать объект своих тайных воздыханий.

Козерог

Гороскоп на 20 октября рекомендует Козерогам бросить все силы и энергию на творческие проекты. Занявшись работой, вы отвлечетесь от лишних и терзающих душу раздумий.

Водолей

Страсти в этот день могут обостриться, а нерешенные конфликты усилиться. Но нет ничего такого, что Водолеи не смогли бы пережить 20 октября, если хорошо постараются.

Рыбы

Рыбы, чтобы воскресенье стало удачным, после пробуждения найдите несколько минут на себя и в покое представьте будущий день: спокойный, наполненный радостью и комфортом.

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