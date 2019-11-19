Гороскоп на 20 ноября 2019: кому не повезет

Гороскоп на 20 ноября 2019 года для всех знаков Зодиака.

Среда для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: cosmopolitan.co.za

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Овен

Овны, 20 ноября звезды советуют избегать шумных компаний и провести время наедине с собой. Вам необходимы покой и тишина, чтобы расставить приоритеты и определиться, куда двигаться в жизни дальше.

Телец

Гороскоп на 20 ноября говорит, что у Тельцов улучшится финансовое положение. Можете раскошелиться на то, о чем вы давно мечтали, вскоре затраты компенсируются.

Близнецы

20 ноября Близнецам будет трудно настроиться на работу — то ли из-за усталости, то ли просто настроение будет не для труда. Однако сделать это все же стоит, потому что сейчас плохое время для лени.

Рак

20 ноября обстоятельства будут складываться как можно лучше для Раков — и личные, и деловые партнеры будут проявлять понимание и не препятствовать им воплощать задуманное.

Лев

Гороскоп на 20 ноября обещает Львам, что они совсем скоро влюбятся. И даже если это будет мимолетный роман, он подарит представителям этого знака массу впечатлений и романтики.

Дева

У Дев 20 ноября будет полно энергии, особенно ближе к вечеру. Используйте свой пыл, чтобы завязать новые отношения — романтические или дружеские. В разговорах уважайте свое мнение и не теряйте его, чтобы понравиться собеседнику.

Весы

Звезды советуют Весам во второй половине дня побеспокоится о том, чтобы выделить немного времени для себя. Если усталость после работы даст о себе знать, попробуйте освежиться в бассейне или на длительной прогулке.

Скорпион

20 ноября Скорпионы будут очень коммуникабельными. Впрочем, будьте осмотрительны, когда будете рассказывать небольшие тайны и факты про друзей или коллег. Вас могут обвинить в клевете.

Стрелец

Стрельцы, хватит себя мучить! Дайте делам в жизни происходить естественным образом, и вы будете удивлены, когда увидите, как изменится ваша реальность и насколько счастливее вы станете.

Козерог

Гороскоп на 20 ноября обещает Козерогам день, наполненный приятными встречами и новыми впечатлениями. Не исключены новые знакомства, которые изменят жизнь представителей этого знака в лучшую сторону.

Водолей

20 ноября Водолеям необходимо настроится на активную деятельность. Их ждет много проблем. Вероятно, что к концу дня они почувствуют усталость и раздражение.

Рыбы

Рыбы, 20 ноября вам стоит рисковать в каком-то деле по бизнесу. Ведь звезды говорят, что риск будет оправдан и все получится.

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