Гороскоп на 20 мая по картам Таро для всех знаков Зодиака: как не попасть в капкан

Гороскоп на среду, 20 мая 2020 года, по картам Таро предсказывает в большей мере удачный день для всех знаков Зодиака. Однако есть и те, кому стоит поберечь себя от конфликтов – иначе вас ждут неприятности.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на среду.

Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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ОВЕН – Туз Жезлов

Овнам 20 мая предстоит важная миссия – вам необходимо провести серьезный разговор с тем, к кому накопился набор претензий. Свое недовольство нужно высказывать, а сейчас наступил самый благоприятный для этого период. Но помните, нельзя быть излишне резкими.

ТЕЛЕЦ – Шестерка Денариев

Тельцам на среду выпала положительная карта Таро. Вы можете получить неплохой подарок судьбы, но вот гороскоп говорит, что он может быть не вполне заслуженным. Подумайте, кому и чем вы можете быть обязаны и не забудьте отблагодарить этого человека.

БЛИЗНЕЦЫ – Влюбленные

Гороскоп на завтра для Близнецов вещает: пришло время перемен в личной жизни. Так, возможно, вы застряли на определенном этапе отношений (или их отсутствия), но не хотите сами ничего менять. Пересмотрите свои приоритеты, иначе потеряете что-то, что очень важно для вас.

РАК – Четверка Жезлов

Таро подготовили Ракам хороший прогноз. Среда несет вам гармонию, уверенность в себе, равновесие и наслаждение результатами своего труда. Сегодня вас ожидают мир и отдых, ситуации, когда никакие неприятности и затруднения не грозят. Можно расслабиться и наслаждаться жизнью.

ЛЕВ – Четверка Мечей

Эта карта символизирует человека, решившего удалиться от мира. Он сдался, отказался от своих чувств, "похоронил себя заживо". Гороскоп на завтра отчетливо говорит вам: не нужно отгораживаться от мира, иначе сами подпортите свою репутацию, и когда к вам действительно вернется желание что-то делать, никто уже не поверить в ваши силы.

ДЕВА – Десятка Жезлов

Судьба требует от вас решительности: в последнее время вы только и норовите переложить ответственность на чужие плечи, а высшим силам это ой как не нравится. Стоит помнить, что нельзя вечно прятать голову в песок – рано или поздно правда выйдет наружу и вы от этого пострадаете.

ВЕСЫ – Рыцарь Кубков

Весы давно уже чувствуют, что застряли на одном и том же периоде жизни. Вы ходите словно по замкнутому кругу и не можете самостоятельно изменить положение вещей. Гороскоп по Таро говорит, что ситуация приобретет иной характер именно в этот день. В частности, вам поступит какое-то новое предложение или же вы влюбитесь. Примите все перемены, которые подготовила для вас жизнь.

СКОРПИОН – Шут

Скорпионов ждет занимательная среда, впрочем, как и вся последующая неделя. Вы заслужили небольшой отдых, потому стоит тщательно распланировать время и насладиться каждым мгновением. Но также и не забывайте о том, что рабочую форму терять все же не стоит.

СТРЕЛЕЦ – Девятка Кубков

Эта карта Таро олицетворяет материальный успех, достаток, а также эмоциональное и интеллектуальное удовлетворение. Кроме того, она символизирует физическое здоровье и любовь. Ваши желания непременно осуществятся уже сегодня, но вот гороскоп предупреждает – придется чем-то пожертвовать.

КОЗЕРОГ – Правосудие

Данная карта олицетворяет баланс, честность и беспристраст­ное отношение ко всему происходящему. Вытаскивание этой карты означает, что в вашей семейной и де­ловой жизни будет преобладать справедливость. Гороскоп может предвещать на­ступление нового цикла равновесия и гармонии в вашей семье и успехи в работе. Вы получите то, что по праву заслужили.

ВОДОЛЕЙ – Пятерка Мечей

Гороскоп на среду предостерегает Водолеев от возможного эмоционального выгорания. Так, вероятно, вы занимаетесь совершенно не тем делом, каким должны. Пустая трата времени никогда и никого не приводила к успеху, подумайте об этом.

РЫБЫ – Смерть

Гороскоп символизирует перемены, переход на какую-то другую ступень вашей жизни. Правда, вниз или вверх будет вести эта ступень – неизвестно, так как все зависит исключительно от ваших прежних поступков. Подумайте о том, причиняли вы кому-то серьезную боль. Если да – поспешите извиниться перед тем, кого обидели.