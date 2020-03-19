Гороскоп на 20 марта: день обновления и закладки программы на год

Гороскоп на 20 марта 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила советы на пятницу.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на этот день для каждого знака Зодиака.

"Это энергетически сложное время. Воздержитесь сегодня от чрезмерной активности, лучше расслабьтесь. Также избегайте контактов с людьми и держитесь подальше от всего, что может навредить бизнесу. Направьте энергию и внимание на внутренний мир, чтобы посмотреть на свою жизнь под другим углом", – советует астролог.

Овен

Это удачный день для планирования и начала какого-то важного проекта. Ваше стремление к большей свободе может побудить сделать что-то особенное, уникальное и предприимчивое. Несмотря на то, что пришло время активно действовать, важно избегать чрезмерных усилий и переутомления. В целом это прекрасное время для признания вашей смелости и желания совершенствоваться, развиваться и преуспевать.

Телец

Сегодня появится больше мотивации, чтобы начать что-то делать. Вы будете испытывать страсть к своим идеям и изучению полезной информации. Это благоприятное время для расширения кругозора и текущих знаний. Вам удастся легко разобраться в концепциях, политических или социальных проблемах, а также убеждениях людей, которые окружают. День хорош для того, чтобы отстаивать свои желания и идти за тем, чего хотите.

Близнецы

Этот день привнесет в вашу жизнь новую энергию, которая привлечет внимание к моментам счастья, дружбы и общения. Также возникнет стимул и мотивация, чтобы начать какое-то личное или финансовое дело. У вас есть необходимое бесстрашие и смелость, чтобы решать любые проблемы. Кроме того, появятся идеи и возможности для развития любовных отношений. Уверенность и убежденность приведут к значительным улучшениям в вашей паре.

Рак

Сегодня необходимо обратить внимание на карьеру и текущие обязанности. Это прекрасное время для решения проблем или создания новых планов. Кто-то может мотивировать вас осуществить давнюю мечту или взять на себя ответственность за то, что происходит в жизни. Кроме того, вы можете объединиться, чтобы сделать что-то важное. Отношения могут стать неким катализатором, чтобы внести значимые изменения.

Лев

В этот день появятся некоторые идеи о создании новых впечатлений на ближайшие недели. Однако будьте готовы к тому, что в дружеских или любовных отношениях могут возникнуть определенные трудности. Ваш предприимчивый дух сейчас очень силен, поэтому поиск интересного занятия или проекта не составит труда. Если хотите заниматься личным делом и устанавливать свой собственный темп, ищите подходящие возможности.

Дева

Сегодня вы можете испытывать особый энтузиазм и увлечение проектом, творческой деятельностью или отношениями. Это благоприятное время для хобби, романтики, зрелищности и самовыражения. Не бойтесь сделать какой-то смелый шаг, выполнить желание своего сердца или поделиться чем-то интересным. Большие эмоции, реакции и мнения, как правило, подталкивают двигаться в новом направлении.

Весы

Этот день повлияет на личные потребности. Сегодня появится внезапное желание внести некоторые изменения в свою жизнь. Дом, безопасность и семья могут стать основными мотиваторами или областями, которые необходимо улучшить. Вы почувствуете больше внутренней смелости и решительности, что позволит хорошо справиться с серьезным эмоциональным барьером. Возможно, вы захотите открыть собственное предприятие или сделать шаг в направлении карьерного роста.

Скорпион

Пришло время уделить особое внимание улучшению или поддержанию здоровья, повседневной жизни и работы. Сегодня вы можете чувствовать большой энтузиазм или сильное желание действовать, а также смелость делать что-то новое и запускать интересные проекты. Вы не только захотите улучшить свою жизнь, но и будете готовы принять необходимые меры для этого. Вероятно, появится ощущение, что шаги, которые совершаете, ведут в правильном направлении.

Стрелец

Сегодняшний день может пробудить ваши чувства, желания и планы. Появится стимул двигаться вперед и предпринимать важные действия на пути развития проекта или идеи. В целом это прекрасное время для того, чтобы использовать свои таланты и ресурсы. Уверенность возрастет, а ваш предприимчивый или новаторский характер принесет большой успех в любых делах. Также энергия благоприятна для романтических отношений.

Козерог

Сегодня вы можете чувствовать себя так, как будто попали в ловушку инициативы и смелости. Вероятно, этому поспособствует склонность брать на себя слишком много обязанностей или идти на излишки. Тем не менее старайтесь использовать свою силу с умом. Это отличный период для вашей харизмы и предприимчивости. Делайте что-то по своему усмотрению или в собственном темпе, поскольку сейчас это кажется наиболее естественным.

Водолей

Сегодняшняя энергия хороша для того, чтобы позаботиться о постоянных проблемах и оставить некоторые дела позади. Что-то большое назревает в вашей личной жизни или глубоко внутри. Если чувствовали себя неудовлетворенным, это ощущение только усилится и вызовет определенный дискомфорт. Примите необходимые меры, чтобы улучшить ситуацию. Также это удачное время для сбора идей и составления планов.

Рыбы

Сильные эмоции сегодня вызовут желание преследовать какую-то цель или заветную мечту. Не бойтесь общаться с интересными людьми и делиться своими идеями. Благодаря этому появится стремление начать что-то новое и активно двигаться вперед. Энергия следующих нескольких дней поможет вам направить свои мысли во что-то конструктивное. В целом это хорошее время для финансов, сотрудничества и построения больших планов на будущее.

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