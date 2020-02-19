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Гороскоп на 20 февраля: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки Зодиака

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Гороскоп на 20 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака.

Четверг принесет многим знакам Зодиака приключения и неожиданные новости. Девам лучше отдохнуть и насладиться днем, а вот Рыбам и Ракам уделить внимание своей семье. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Гороскоп на 20 февраля 2020 года

pexels.com

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Овен

Овны, постарайтесь усердно поработать. Вам удастся заключить выгодные сделки, если вы обратите внимание на все детали и аспекты.

Телец

Тельцы, забудьте о том, что у вас что-то может не получиться. Вы справитесь со всем, если будете верить в себя.

Близнецы

Гороскоп на 20 февраля говорит, что Близнецам следует обратить внимание на состояние своего здоровья. Если вас что-то беспокоит - обратитесь к специалистам.

Рак

20 февраля Ракам стоит задуматься над своим поведением. Попробуйте начать что-то новое или вернитесь к хобби, которое вы забросили из-за нехватки времени.

Лев

Гороскоп на 20 февраля для Львов советует этому знаку Зодиака провести время с друзьями или близкими людьми.

Дева

Девы, не занимайтесь работой в тот день. Отдыхайте и занимайтесь своими делами. Кроме того, этот день будет идеальным для творчества.

Весы

Весы, не бойтесь выражать свои мысли и идеи. Вам следует обратить внимание на своих коллег и не бойтесь того, что вас раскритикуют.

Скорпион

Скорпионы, отложите все дела и отдыхайте. Будьте внимательны к деталям и постарайтесь выспаться.

Стрелец

Для Стрельцов 20 февраля будет хорошим днем для откровений и душевных разговоров. Не бойтесь ничего - у вас все обязательно получится.

Козерог

Звезды говорят Козерогам попробовать сделать что-то новое. Попробуйте не реагировать на критику и негатив в свой адрес, а руководствуйтесь только собственными убеждениями.

Водолей

Водолеи, не бойтесь ничего и смело двигайтесь вперед. Перед вами сложный выбор, но его стоит сделать невзирая ни на что.

Рыбы

Рыбам следует обратить внимание на свою семью. Проведите время дома или сходите куда-то все вместе.

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Автор
Мария Дидык
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