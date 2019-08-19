Гороскоп на 20 августа 2019: кому не повезет

Гороскоп на 20 августа 2019 года для всех знаков Зодиака.

Вторник для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: ru.freepik.com

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Овен

Овнам 20 августа не стоит тратить много сил и энергии на выполнение рутинных задач. Звезды советуют: посвятите день творчеству, направленному на карьерный рост.

Телец

Гороскоп на 20 августа рекомендует Тельцам избавиться от привычки все драматизировать. Если у вас не получается что-то в работе или в личной жизни — это не значит, что вы неудачник. Просто нужно немного подождать, и все наладиться.

Близнецы

20 августа Близнецам стоит быть максимально аккуратными при оплате чего-либо в интернете. Не перечисляйте деньги на карту незнакомцам! Можете столкнуться с мошенничеством и потерять большую сумму.

Рак

Гороскоп на 20 августа говорит Ракам: неоконченные дела — не повод, чтобы задерживаться в офисе до позднего вечера. Постарайтесь не отвлекаться в течение дня и завершить как можно больше задач.

Лев

20 августа Львы могут быть спокойными — этот день будет очень удачным, поэтому им нужно больше времени уделить именно планированию. Постарайтесь избежать дискуссий и разговоров на плохие темы, ведь вас будет очень легко разозлить.

Дева

Девы, не стоит надеяться на инициативность человека, который вам нравится, поэтому как сложатся дела — зависит только от вас. Будьте романтичными и внимательными и уже совсем скоро чувства накроют вас с головой.

Весы

Звезды напоминают Весам: прошлое стоит помнить лишь для того, чтобы учиться на своих ошибках. Во всех остальных случаях стоит жить настоящим. Возьмитесь воплощать эту истину в жизнь уже 20 августа.

Скорпион

Скорпионы, отпустите ситуацию, дайте делам в жизни идти естественным образом, и вы будете удивлены, когда увидите, как изменится ваша реальность и насколько счастливее вы станете.

Стрелец

Гороскоп на 20 августа рекомендует Стрельцам достаточно времени отвести для заботы о своем здоровье. Подумайте, не стоит ли пересмотреть вам режим дня, питания и привычки. Звезды будут способствовать изменениям.

Козерог

Козероги, вас 20 августа ожидает монотонная работа с документами. Чтобы не увязнуть в рутине, не забывайте делать небольшие перерывы.

Водолей

Гороскоп на 20 августа советует Водолеям взять себя наконец в руки. Звезды призывают прекратить грустить! Из-за плохого настроения все будет валиться с рук.

Рыбы

На работе у Рыб 20 августа все пойдет по налаженной схеме — особых неприятностей или больших сюрпризов ожидать не стоит. Отношения с коллегами и начальством пройдет в дружелюбном русле, если конечно с вашей стороны нет грешков за душой.

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