Гороскоп на 20 апреля по картам Таро: кого ждут финансовые потери

Гороскоп на 20 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Овны и Весы. А вот Рыбам в этот день нужно быть осторожными с деньгами.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на понедельник для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Фото: financialfitnessleader.com

Овен – Солнце

Овны, будьте 20 апреля решительными и успех вам непременно гарантирован. Помните, вы можете сделать все – главное желание.

Телец – Четверка Жезлов

Неожиданная ситуация может выбить Тельцов из привычного ритма – сохраняйте спокойствие, все уладится. Если не знаете как действовать, вспомните, что у вас есть люди, на которых можно положиться.

Близнецы – Башня

20 апреля Близнецам лучше не расслабляться. Настройтесь на активную работу. Вы можете открыть в себе неизвестные ранее таланты или какие-то особые увлечения.

Рак – Правосудие

Ракам 20 апреля стоит избегать участия в закулисных интригах. Карты Таро советуют не вмешиваться в не слишком этичные разговоры о других, чтобы самому не пострадать от таких же сплетен.

Лев – Колесо Фортуны

Львы, 20 апреля вы можете сорвать крупный куш. И не важно, какая это будет сфера –работа, дом, финансы или личная жизнь. Главное, что день позитивный.

Дева – Дама Денариев

20 апреля карты Таро напомнят Девам: человек, по которому вы скучаете, тоже думает о вас. Он в скором времени объявится в вашей жизни и перевернет ее с ног на голову. Вы будете очень счастливы.

Весы – Влюбленные

У Весов 20 апреля наконец-то появится личная жизнь. В этот день вам могут признаться в любви и сделать подарок. После этого состоится разговор, из которого вы узнаете, какие планы строит партнер относительно ваших отношений.

Скорпион – Паж Кубков

Страсти 20 апреля могут обостриться, а нерешенные конфликты усилиться. Но нет ничего такого, что Скорпионы не смогли бы пережить в этот день, если хорошо постараются.

Стрелец – Верховная Жрица

Гадание на картах Таро говорит Стрельцам,что их ждет легкий и приятный день, любая мелочь будет приносить радость. Но только в том случае, если вы забудете обо всех проблемах.

Козерог – Двойка Денариев

Козероги, не бойтесь терять – взамен придет что-то лучше и ценнее, нужно только немного времени. Нечего до последнего держаться за безнадежные проекты или людей.

Водолей – Звезда

Водолеям стоит проявлять активность и работать над своими целями. Особенно тем, кто жаждет увеличения доходов и профессиональной реализации.

Рыбы – Рыцарь Мечей

20 апреля Рыбам стоит быть максимально аккуратными при оплате чего-либо в интернете. Не перечисляйте деньги на карту незнакомцам! Можете столкнуться с мошенничеством и потерять большую сумму.