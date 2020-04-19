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Гороскоп на 20 апреля по картам Таро: кого ждут финансовые потери

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Гороскоп на 20 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Овны и Весы. А вот Рыбам в этот день нужно быть осторожными с деньгами.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на понедельник для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп на 20 апреля по картам Таро: кого ждут финансовые потери

Фото: financialfitnessleader.com

Овен – Солнце

Овны, будьте 20 апреля решительными и успех вам непременно гарантирован. Помните, вы можете сделать все – главное желание.

Гороскоп на 20 апреля по картам Таро: кого ждут финансовые потери

Телец – Четверка Жезлов

Неожиданная ситуация может выбить Тельцов из привычного ритма – сохраняйте спокойствие, все уладится. Если не знаете как действовать, вспомните, что у вас есть люди, на которых можно положиться.

Гороскоп на 20 апреля по картам Таро: кого ждут финансовые потери

Близнецы – Башня

20 апреля Близнецам лучше не расслабляться. Настройтесь на активную работу. Вы можете открыть в себе неизвестные ранее таланты или какие-то особые увлечения.

Гороскоп на 20 апреля по картам Таро: кого ждут финансовые потери

Рак Правосудие

Ракам 20 апреля стоит избегать участия в закулисных интригах. Карты Таро советуют не вмешиваться в не слишком этичные разговоры о других, чтобы самому не пострадать от таких же сплетен.

Гороскоп на 20 апреля по картам Таро: кого ждут финансовые потери

Лев Колесо Фортуны

Львы, 20 апреля вы можете сорвать крупный куш. И не важно, какая это будет сфера –работа, дом, финансы или личная жизнь. Главное, что день позитивный.

Гороскоп на 20 апреля по картам Таро: кого ждут финансовые потери

Дева – Дама Денариев

20 апреля карты Таро напомнят Девам: человек, по которому вы скучаете, тоже думает о вас. Он в скором времени объявится в вашей жизни и перевернет ее с ног на голову. Вы будете очень счастливы.

Гороскоп на 20 апреля по картам Таро: кого ждут финансовые потери

Весы – Влюбленные

У Весов 20 апреля наконец-то появится личная жизнь. В этот день вам могут признаться в любви и сделать подарок. После этого состоится разговор, из которого вы узнаете, какие планы строит партнер относительно ваших отношений.

Гороскоп на 20 апреля по картам Таро: кого ждут финансовые потери

Скорпион – Паж Кубков

Страсти 20 апреля могут обостриться, а нерешенные конфликты усилиться. Но нет ничего такого, что Скорпионы не смогли бы пережить в этот день, если хорошо постараются.

Гороскоп на 20 апреля по картам Таро: кого ждут финансовые потери

Стрелец – Верховная Жрица

Гадание на картах Таро говорит Стрельцам,что их ждет легкий и приятный день, любая мелочь будет приносить радость. Но только в том случае, если вы забудете обо всех проблемах.

Гороскоп на 20 апреля по картам Таро: кого ждут финансовые потери

Козерог – Двойка Денариев

Козероги, не бойтесь терять – взамен придет что-то лучше и ценнее, нужно только немного времени. Нечего до последнего держаться за безнадежные проекты или людей.

Гороскоп на 20 апреля по картам Таро: кого ждут финансовые потери

Водолей – Звезда

Водолеям стоит проявлять активность и работать над своими целями. Особенно тем, кто жаждет увеличения доходов и профессиональной реализации.

Гороскоп на 20 апреля по картам Таро: кого ждут финансовые потери

Рыбы – Рыцарь Мечей

20 апреля Рыбам стоит быть максимально аккуратными при оплате чего-либо в интернете. Не перечисляйте деньги на карту незнакомцам! Можете столкнуться с мошенничеством и потерять большую сумму.

Гороскоп на 20 апреля по картам Таро: кого ждут финансовые потери

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Автор
Кристина Долматова
Тема
Астрологический прогноз
Теги
гадание Таро гороскоп 2020
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