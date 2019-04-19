Гороскоп на 20 апреля для всех знаков Зодиака по картам Таро: как избежать скуки

Гороскоп на завтра, 20 апреля 2019 года, по картам Таро для всех знаков Зодиака подготовил ряд сюрпризов. Для большинства они, к слову, будут приятными. Если в этот день будет не хватать острых ощущений – просто сделайте что-то, чего от вас не ждут окружающие.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на субботу по раскладу Таро.

Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Рixabay

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ОВЕН – Верховная Жрица

Жрица олицетворяет источник силы, который откроется вам совершенно внезапно. Ваша интуиция подскажет, как лучше поступить в спорных ситуациях. Гороскоп на субботу советует Овнам не лезть в конфликты, если вы не имеете к ним непосредственного отношения. В другом же случае отстаивайте свою правоту.

ТЕЛЕЦ – Паж Жезлов

Гороскоп на завтра для Тельцов пророчит им яркий день. Вам поступит предложение, от которого будет невероятно трудно отказаться. Собственно, отказываться и не стоит, но определенно стоит хорошо обдумывать свой каждый шаг. Ошибки в этот день являются неприемлемыми.

БЛИЗНЕЦЫ – Восьмерка Денариев

Гороскоп по картам Таро говорит о том, что пора задуматься о своем здоровье. Займитесь организацией собственного отдыха, возьмите отпуск и проведите время интересно, с пользой для самих себя. Тогда приступать к важным делам будет намного проще.

РАК – Валет Денариев

Раки в последнее время "зависли" на одном этапе. Чтобы его преодолеть и пойти дальше, вам необходимо рискнуть. Возможно, придется попрощаться с чем-то или кем-то, но это все временно и только во благо.

ЛЕВ – Семерка Мечей

Хитрость и интриги ворвались в вашу жизнь, и вам придется с этим смириться. Не идите на поводу у тех, кто хочет вами воспользоваться, ведь это может очень плохо сказаться на будущем. Делайте так, как вам велит совесть. Ну или чувство собственной выгоды.

ДЕВА – Мир

Девам не хватает внутренней гармонии и единства со своим вторым "я". Чтобы достичь этого в ближайшее время, гороскоп на субботу рекомендует вам посвятить свободное время не работе, а отдыху. Займитесь тем, чем всегда боялись заняться. У вас все получится.

ВЕСЫ –Рыцарь Жезлов

Гороскоп на сегодня пророчит вам несколько нервный день. Вероятно случится что-то такое, что может выбить вас из колеи. Но при этом данное событие прольет свет на правду. Вы запутались, или вас запутали недруги, но в скором времени ситуация изменится.

СКОРПИОН – Четверка Жезлов

Четверка Жезлов символизирует мир и покой. Вам давно этого не хватало, поэтому вы все чаще ощущаете себя заложником обстоятельств, или проще говоря, рыбой, которая бьется об лед. Ломайте стены, разрушайте собственные страхи и увидите, как мир заиграет новыми красками. Удача на вашей стороне, а это значит, что Скорпионам все по плечу.

СТРЕЛЕЦ – Туз мечей

Стрельцам нужно поменять собственную модель поведения, иначе наживете себе врагов. Будьте очень осторожны в высказываниях, ведь люди могут неправильно их трактовать. Недостаток информации, или ее переизбыток могут провоцировать конфликты, примите это к сведению.

КОЗЕРОГ – Четверка Кубков

Козерогам кажется, что в настоящее время в жизни происходит только плохое, но посмотрите вокруг – у вас все получается, как никогда раньше. Воспользуйтесь своим преимуществом, которое дала вам судьба.

ВОДОЛЕЙ – Рыцарь Кубков

Все невзгоды, на которых вы ранее сосредотачивались, отойдут на второй план. Обратите внимание на то, что перемены всегда к лучшему, а близкие люди вас как никогда поддерживают. Цените их участие в вашей жизни.

РЫБЫ – Двойка Жезлов

Рыбы, как и свойственно этому знаку, постоянно "виляют" из стороны в сторону, так как боятся сказать правду людям в глаза. Надеясь на то, что так вы сможете избежать неприятностей, вы только отталкиваете всех окружающих от себя. Таким образом скоро останетесь совсем одни. Подумайте об этом.

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