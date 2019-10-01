Гороскоп на 2 октября 2019: кому не повезет

Гороскоп на 2 октября 2019 года для всех знаков Зодиака.

Среда для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: ru.freepik.com

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Овен

Звезды предсказывают Овнам 2 октября небольшие осложнения в отношениях с начальством. Но, если вы поведете себя достойно и корректно, то конфликт быстро уладится.

Телец

Тельцы, начните 2 октября легко. Сделайте паузу, помедитируйте, почитайте, найдите время для своего хобби. Поймите, что вас мотивирует и заставляет двигаться вперед.

Близнецы

Лень и невнимательность со стороны Близнецов 2 октября могут свести на нет все старания. Поэтому постарайтесь не опускать руки и доделывать дела до конца.

Рак

Раки будут чувствовать себя 2 октября хорошо как в физическом, так и в эмоциональном плане. По крайней мере, со стороны раздражающих факторов возникнуть не должно.

Лев

Львы, вас ожидает непростой день. Находчивость, осторожность, выдержка и умение сохранять независимость в любой ситуации — главные условия успеха.

Дева

Гороскоп на 2 октября предупреждает Дев, что о себе напомнит человек, с которым они давно не виделись. Общение с ним пойдет вам на пользу.

Весы

Весам 2 октября будет по силам справиться с большим объемом работ. Можно браться за дела, требующие повышенной концентрации внимания и незаурядной ответственности — характер и боевой дух вам будет помогать.

Скорпион

У одиноких Скорпионов день пройдет предсказуемо и спокойно, а вот тем, у кого есть любимый человек может захотеться влезть в конфликт. Постарайтесь быть сдержанными и не наговорить лишнего родному человеку.

Стрелец

2 октября Стрельцам удастся поймать удачу за хвост. Успех будет ощущаться повсюду, и в финансовых вопросах, и в романтических делах.

Козерог

Гороскоп на 2 октября рекомендует Козерогам отложить дела, требующие точности и продуманности. Есть шансы допустить ошибки, однако если чувствуете себя собранными и полными сил — можно браться за любое дело.

Водолей

Водолеям нужно 2 октября взяться за свое здоровье — подумайте, не стоит ли пересмотреть режим дня, питание и привычки. Звезды будут способствовать изменениям.

Рыбы

Рыбам 2 октября следует вкладывать деньги в себя. Как в процедуры для здоровья и красоты, так и в саморазвитие. Вам это сейчас необходимо.

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