Гороскоп на 2 марта: что ждет Раков, Весов, Козерогов и другие знаки Зодиака

Гороскоп на 2 марта 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог Инна Фатеева озвучила советы.

OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать прогноз астролога на этот день для каждого знака Зодиака.

"День общения, поездок, учебы, установления новых контактов, деловых переговоров. Но стоит помнить, что все коммуникативные процессы, при их внешней активности, могут не привести к желаемым результатам. А также настройтесь на некоторую нервозность, эмоциональную неуравновешенность, особенно к вечеру", – отметила Инна.

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Далее предлагаем ознакомиться с подробным гороскопом для каждого знака:

Овен

Вы можете почувствовать, что на вас взвалили непосильный груз и выпустили в свободное плаванье. Но в важных делах все еще стоит воспользоваться женской поддержкой.

Телец

Настрой боевой. Благоприятна помощь от властных структур, от начальства, от влиятельных лиц. Правда, может напрягать скудость средств или вынужденная экономия.

Близнецы

Вы почувствуете прилив жизненных сил, как будто вдруг включился внутренний моторчик. Жизнь снова покажется яркой и динамичной. Воспользуйтесь сегодняшним и завтрашним днем, чтобы пообщаться со старыми знакомыми или восстановить прежние деловые связи.

Рак

Этот день стимулирует вас к коммуникативным желаниям и действиям. Можете, конечно, звонить, договариваться и активно перемещаться в пространстве. Но помните, что сейчас организм накапливает энергию, набирается сил, и растрачивать их в это время нежелательно, так как даже незначительная нагрузка может привести к истощению.

Лев

Если сегодня вас потянет к литературному или, например, к музыкальному творчеству – не сопротивляйтесь! Из этого точно рано или поздно получится что-то стоящее.

Дева

Эмоционально это не совсем ваш день. Приготовьтесь не поддаваться эмоциональным вспышкам и не предаваться печали. Найдите отдушину в работе. Тем более, что поддержка руководства по-прежнему реальна и сильна.

Весы

Этот день мог бы стать самым легким и подвижным, если бы не некоторые обстоятельства. Скорее всего, вас могут напрячь денежные проблемы. Но возможно, это коснется служебных отношений.

Скорпион

День может привнести излишнюю суету. Финансовые вопросы или личные отношения потребуют более пристального внимания. В этом случае доверьтесь своему главному помощнику – интуиции.

Стрелец

Сегодня вас могут раздирать противоречивые желания и чувства. Чтобы разобраться с ними, постарайтесь найти золотую середину между хочу и надо.

Козерог

Вы так же сильны и активны, как в последнее время. Но с сегодняшнего дня будьте внимательны по отношению к представителям прекрасного пола, особенно если это ваши коллеги – сейчас они способны к боевым действиям.

Водолей

Если вы типичный Водолей – празднуйте свой день! Вы воодушевлены, легки на подъем и готовы к новым приключениям и свежим идеям. Во всяком случае, в таком настроении вы будете пребывать в ближайшие два дня.

Рыбы

Спокойствие, только спокойствие. День будет похож на рябь на воде. Легкое волнение, надеемся, разбудит ваше воображение для вдохновленной творческой работы.

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