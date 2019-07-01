Гороскоп на 2 июля 2019: кого ждут неприятности

Гороскоп на 2 июля 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Кому-то из знаков Зодиака во вторник нужно быть начеку и не влезать в рискованные операции, а некоторым предстоит весь день заниматься делами, чтобы вечером получить заслуженную награду. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов.

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Овен

Гороскоп на 2 июля рекомендует Овнам отбросить все сомнения прочь и устремиться вперед к намеченной цели. А о трудностях не переживайте - они часть нашей жизни. Кроме того, Овнам предстоит решить непростую дилемму личного характера.

Телец

Завтра вас может ждать какое-то романтическое приключение. Свободные могут повстречать любовь, а занятых может ожидать интересный сюрприз от второй половинки. Так что не задерживайтесь на работе.

Близнецы

Звезды рекомендуют Близнецам 2 июля быть внимательнее в делах на работе. Ошибки допущенные во вторник могут вам горько аукнутся.

Рак

Ракам во вторник везти не будет. Возможно вы подпортили себе карму каким-то недобрым поступком или же вселенная просто на вас обозлилась, но 2 июля лучше не встревайте ни в какие рискованные дела.

Лев

2 июля большинство Львов ждет очень напряженный день. Вам нужно будет решить массу дел, но зато вечером вас ждет приятная награда - встреча с друзьями или спокойный вечер в компании любимого человека.

Дева

Завтра вас ждет очень легкий и удачный день. Практически все дела будут решаться без задержек, начальство будет улыбчивым, а дети послушными. Так что кайфуйте.

Весы

Весы, 2 июля вам очень понадобится весь запас вашей уверенности в себе и амбициозности. Дела будут идти не очень хорошо, но при правильном подходе вы все разрулите и дадите начало светлой полосе.

Скорпион

Звезды советуют: во вторник не полагайтесь на чужое мнение. Всегда имейте свою точку зрения, завтра вам это особенно пригодится, поскольку советчики могут подвести.

Стрелец

Стрельцы так много пашут в последнее время, что явно заслужили отдых. Если в отпуск не получается, то хотя бы побалуйте себя каким-то подарком.

Козерог

2 июля звезды рекомендуют Козерогам прекратить нестись по жизни и оглянуться вокруг себя. Вам не кажется, что вы уделяете слишком мало внимания своим близким? Если да, то лучше срочно исправляться.

Водолей

Гороскоп на 2 июля советует Водолеям присмотреться к друзьям. Возможно ваш друг допустил ошибку, но он все равно заслуживает на еще один шанс. Именно завтра вам лучше быть милостивыми.

Рыбы

2 июля Рыбам лучше расслабиться и предаться беззаботному веселью. Потому что лето проходит мимо вас, а это совсем не дело.

Кстати, вам лучше приготовиться к путешествию. Кажется, уже скоро вас отправят в командировку.

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