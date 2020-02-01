Гороскоп на 2 февраля: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

Гороскоп на 2 февраля 2019 года для всех знаков Зодиака.

Воскресенье для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: unsplash.com

Овен

Опасный день для Овнов. Их могут подстерегать неудачи на каждом шагу. Поэтому представителям этого знака стоит проявить бдительность. Особенно на дороге и в людных местах. Есть вероятность ограбления.

Телец

Звезды говорят, что Тельцам 2 февраля не стоит тратить много сил и энергии на выполнение рутинных задач. Посвятите день творчеству, направленному на карьерный рост.

Близнецы

Близнецы, 2 февраля позаботьтесь о своем здоровье. Если планировали начать правильно питаться, заниматься спортом или бросить плохую привычку – это хороший день для начала.

Рак

Звезды говорят, что день может принести вам большие возможности и шанс получить настоящее удовольствие. Дела с финансами будут улаживаться самым лучшим способом.

Лев

Львы, 2 февраля любовные дела отойдут на второй план, да и гулять вам захочется меньше. Это также будет способствовать улучшению ваших сил и накоплению энергии для других сфер жизни, которые вы частенько откладывали на второй план.

Дева

Девы, 2 февраля вас могут охватить воспоминания из прошлого. Вы будете искать ситуации и компании людей, среди которых будете чувствовать себя в безопасности. Вероятно, вы встретите старых друзей или партнера.

Весы

2 февраля Весам не стоит надеяться на инициативность человека, который им нравится, ведь как сложатся дела – зависит только от них. Представителям этого знака стоит быть романтичными и внимательными и уже совсем скоро чувства накроют их с головой.

Скорпион

Звезды говорят, что 2 февраля может возникнуть ситуация, в которой вам придется сделать важный выбор. Заранее убедитесь, что вы проанализировали свое решение и принимаете его взвешенно.

Стрелец

Стрельцов 2 февраля ждут приятные хлопоты. Вы можете с головой окунуться в семейные дела, оставив работу на другой день.

Козерог

Козероги, звезды советуют 2 февраля не критиковать и не осуждать других. Спокойно воспринимайте и принимайте другие точки зрения – не нужно всегда и со всеми бороться.

Водолей

2 февраля Водолеям следует меньше беспокоиться о работе и перестать себя постоянно накручивать. Звезды советуют провести вечер вдвоем с любимым человеком.

Рыбы

Гороскоп на 2 февраля говорит, что Рыбам предстоит настоящая борьба с конкурентами. Будет сложно, однако они смогут преодолеть все препятствия.

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