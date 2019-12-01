Гороскоп на 2 декабря: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

Гороскоп на 2 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака.

Понедельник принесет многим знакам Зодиака приключения и неожиданные встречи. будьте внимательны к мелочам и знакам, которые вам предоставляет Вселенная. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Овен

Овнам необходимо отдохнуть в этот день. Начните заниматься работой со вторника и продлите себе выходные. Не обращайте внимание на критику в свой адрес и не бойтесь рисковать. В целом, этот день должен пройти легко и принести вам только позитивные эмоции.

Телец

Гороскоп на 2 декабря говорит, что Тельцы должны продуктивно ворваться в рабочую неделю. Не бойтесь не просто стучать во все двери, а распахивать их. Удача на вашей стороне и вам повезет во всех начинаниях и делах.

Близнецы

2 декабря у Близнецов произойдет неожиданная встреча, которая сможет кардинально изменить их жизнь. Также вам следует поговорить с близким другом. который давно просит вас о помощи.

Рак

Гороскоп на 2 декабря советует Ракам провести день с близким человеком. Вы отдалились от семьи и это плохо влияет на ваши отношения. Вам приходится терпеть критику в свой адрес, но это не должно мешать вам двигаться дальше.

Лев

В этот день для вас не существует никаких преград, поэтому не сидите сложа руки, а действуйте. Остерегайтесь новых знакомств в этот день, так как они могут принести вам большие неприятности.

Дева

Гороскоп для Дев говорит о том, что этому знаку Зодиака следует целиком посвятить день творчеству и саморазвитию. Рисуйте, пойте, читайте книги. Знания, которые вы сегодня получите очень пригодятся вам в будущем.

Весы

Не ругайтесь ни с кем, это может закончится крупным скандалом. Просто отдохните и спланируйте следующую неделю. Конфликты не принесут вам ничего хорошего в этот день.

Скорпион

Для Скорпионов этот день приготовил только успех и хорошие впечатления. Если сил недели совсем нет, то останьтесь дома и попробуйте приготовить что-то новое и изысканное. Проведите время с близкими или просто расслабьтесь.

Стрелец

Вселенная приготовила Стрельцам 2 декабря 2019 года множество ярких встреч. Постарайтесь все успеть и правильно спланируйте свое время, но обязательно найдите несколько часов для отдыха

Козерог

Гороскоп на 2 декабря 2019 года говорит о том, что этому знаку стоит позаботится о своем здоровье. Вы слишком устали. Переутомление не пойдет вам на пользу, а только негативно скажется на вашем физическом состоянии.

Водолей

Понедельник, 2 декабря подготовил этому знаку Зодиака много сюрпризов. Как хороших, так и плохих. Будьте бдительны - ваши недоброжелатели сегодня очень активны.

Рыбы

Гороскоп на 2 декабря 2019 года для Рыб говорит о том, что этот день не благоприятный для новых начинаний, но он отлично подойдет для отдыха. Вам следует совершить неспешную прогулку или просто провести весь день дома.

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