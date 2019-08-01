Гороскоп на 2 августа 2019: кого ждут неприятности

Гороскоп на 2 августа 2019 года для всех знаков Зодиака.

Одному из знаков Зодиака в пятницу все будет сходить с рук, а вот некоторым другим предстоит весьма жаркий денек. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Овен

В пятницу для Овнов наступает время для решительных действий. Всю неделю вы откладывали что-то важное, но 2 августа гороскоп рекомендует вам наконец-то сделать то, что требуется. При этом высока вероятность успеха.

Телец

Тельцы 2 августа получат ответ на давно мучивший их вопрос или же хорошую новость материального характера. Кроме того, в пятницу наконец-то разрешится давно мучившая вас проблема.

Близнецы

Близнецам в эту пятницу будет не слишком везти, поэтому приготовьтесь к довольно трудному дню. Впрочем, удача это не единственное, от чего зависит. Ваш характер и ум всегда при вас - так что все будет хорошо.

Рак

Ракам гороскоп на пятницу обещает какое-то непростое и важное испытание. Возможно вас ждет собеседование? Или, может, быть вы сдаете на права? Не волнуйтесь так, прогноз на день очень благоприятный. Так что все должно сложиться успешно.

Лев

Эта пятница обещает получиться для Львов не самой простой. Возможно, вам не стоит назначать важных встреч и подписывать какие-то важные документы, если не хотите потом столкнуться с неприятностями. Кстати, у вас прекрасный прогноз на выходные. Они должны получиться волшебными.

Дева

Гороскоп на 2 августа для Дев зависит от того, в какой половине дня вы родились. Утренним пташкам завтра будет довольно трудно. Кажется, энергия под конец недели вас оставляет. Но осталось потерпеть совсем чуть-чуть. А вот вечернему люду в пятницу все будет сходить с рук. Пользуйтесь этим.

Весы

Последний рабочий день этой недели у Весов получится очень суетливым. На вас вдруг навалится много дел, которые нужно будет решить. Впрочем, при правильной расстановке приоритетов вы со всем справитесь и плавно вкатитесь в выходные.

Скорпион

Пятница для Скорпионов обещает быть очень спокойной. Вы сможете наслаждаться приятной компанией, возможно, речь о семье, которая вас очень любит. Кстати, не забывайте о том, что вы пообещали что-то важное. Есть высокий риск не выполнения своих слов.

Стрелец

Стрельцам же 2 августа лучше не болтать попусту. Во-первых, есть большая вероятность того, что вам это сильно навредит. Во-вторых, ваша несдержанность может обидеть кого-то близкого.

Козерог

Завтра Козерогов будет окружать особенная атмосфера, которая поможет бороться с трудностями на работе и вне офиса.

Водолей

Вполне вероятно, что в ближайшее время произойдут интересные знакомства, которые впоследствии повлияют на вашу дальнейшую жизнь.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам соблюдать все правила приличия, если они окажутся в новом обществе. Люди, с которыми вы планируете вместе работать, окажутся слишком придирчивыми даже в мелочах.

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