Гороскоп на 2 апреля по картам Таро: кого ждут финансовые потери

Гороскоп на 2 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Козероги и Скорпионы. А вот Львам в этот день нужно быть осторожными с деньгами.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на субботу для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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Овен – Солнце

2 апреля – удачный день для кардинальных перемен, как в жизни, так и во внешнем виде. Овны, который давно решались на какой-то шаг, могут смело начинать действовать.

Телец – Четверка жезлов

Для Тельцов 2 апреля все будет складываться, как нельзя лучше. Вы окажитесь в центре всеобщего внимания, к вам будут прислушиваться и обращаться за советами. Кроме того, день сулит абсолютную гармонию в личных отношениях.

Близнецы – Король жезлов

Близнецов 2 апреля ждут приятные подарки и неожиданные сюрпризы. Также, возможно, в вашей жизни появятся люди из прошлого, которые сообщат вам важные новости.

Рак – Пятерка кубков

2 апреля от Раков будут ожидать решительных действий из-за чего вы можете столкнуться с эмоциональным выгоранием. Карты рекомендуют не воспринимать слова окружающих близко к сердцу.

Лев – Тройка денариев

Карты рекомендуют Львам 2 апреля быть крайне внимательными и собранными. В первой половине дня возможны недоразумения и ошибки, а днем – финансовые потери. Лучше не совершать крупных покупок, особенно онлайн.

Дева – Дама денариев

2 апреля окружающие будут испытывать терпение Дев, поэтому будьте сдержанными и не проявляйте эмоций. Также не стоит вступать в конфликты с близкими людьми, иначе они могут превратиться в крупную ссору.

Весы – Шестерка мечей

Весам карты рекомендуют завершить все начатые дела. Кроме того, 2 апреля придется приложить немало усилий на работе. Однако вскоре они будут отмечены вашим начальством.

Скорпион – Дворец жезлов

Скорпионам 2 апреля следует доверять своей интуиции – она вас не подведет! Также есть шанс разоблачить недоброжелателей и узнать тайну, которая давно не давала вам покоя.

Стрелец – Колесо Фортуны

У Стрельцов могут быть небольшие финансовые потери. Однако вскоре они будут решены. Более того, карты говорят о прибыли, которая на вас ожидает в ближайшем будущем.

Козерог – Звезда

Для того, чтобы добиться успеха на работе и в личных отношениях, Козерогам необходимо приложить усилия. Стоит быть более активными. Также карты рекомендуют обратить внимание на свое здоровье.

Водолей – Суд

Водолеи 2 апреля могут расчитывать на благосклонность звезд, особенно в сфере финансов. А вот в отношениях с близкими может возникнуть напряженность.

Рыбы – Отшельник

2 апреля Рыбы смогут добиться успеха во многих сферах благодаря своей интуиции и творческому подходу. Также есть возможность завести важное знакомство, которое сыграет роль в вашей карьере.

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