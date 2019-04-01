Гороскоп на 2 апреля 2019: как удачно продолжить неделю

Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Один из знаков Зодиака ждет во вторник энергетический спад, нескольким другим же светит весьма непростой день. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать персональный гороскоп на сегодня.

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ОВЕН

Во вторник Овнам нужно не терять времени зря, а брать во всем инициативу в свои руки.

ТЕЛЕЦ

Сегодня лучше не откладывайте дела на следующий день. От результатов во вторник будет зависеть вся ваша рабочая неделя.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня вы будете блистать и купаться в море комплиментов. День сложится отлично, а вечером вас ждет приятный сюрприз.

РАК

Ракам пора серьезно заняться своим здоровьем. Во вторник лучше ограничить себя во вредной еде и не пить алкоголь. Иначе последствия могут вам не понравиться.

ЛЕВ

Сегодня Львам очень важно не переусердствовать на работе и нормально отдохнуть вечером. Избегайте общения с неприятными вам людьми.

ДЕВА

Сегодня Дев ждет довольно сложный день. Любимое дело будет вызывать у вас раздражение, а общение с окружающими станет тягостными. Впрочем, это временно и скоро все у вас наладится.

ВЕСЫ

Вторник — хорошее время для Весов, чтобы подумать о своем будущем. Кажется, что-то идет не так, но все еще можно исправить.

СКОРПИОН

Скорпионам сегодня наверняка придется позаботиться о своих близких, которые как никогда нуждаются в помощи. Не бойтесь сделать что-то в ущерб себе - искренняя поддержка всегда будет оценена и вознаграждена.

СТРЕЛЕЦ

Во вторник Стрельцов ждет энергетический упадок. Чтобы его преодолеть, позаботьтесь о правильном питании и хорошо отдохните вечером.

КОЗЕРОГ

Сегодня Козерогам предстоит заняться решением множества дел. Вы можете столкнуться с достаточно неприятными ситуациями, которые связаны со скандалами и интригами.

ВОДОЛЕЙ

В начале недели Водолеям лучше быть поосторожнее со словами — возможны конфликты с близкими вам людьми.

РЫБЫ

Рыбам сегодня крайне важно сосредоточиться на том, чтобы закрепить успех, которого удалось добиться ранее.

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