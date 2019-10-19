Гороскоп на 19 октября 2019: кому не повезет в субботу

Гороскоп на 19 октября 2019 года для всех знаков Зодиака.

Кому из знаков в субботу крупно повезет, а кому лучше быть поосторожнее?OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Больше гороскопов читайте по этой ссылке.

ОВНЫ

Овны в эту субботу почувствуют невероятный прилив сил. Этого вам так не хватало всю рабочую неделю, но зато на выходных вы способны на многое.

ТЕЛЕЦ

Тельцов ждет очень насыщенная суббота. Вы наворотили кучу планов и теперь главное все это успеть. Впрочем, не беда, если чего-то не успеете. Ведь впереди еще целое воскресенье.

БЛИЗНЕЦЫ

Эта суббота - идеальное время, чтобы собраться и сконцентрироваться на делах, до которых у вас так долго не доходили руки. Успех гарантирован!

РАК

Эта суббота пройдет для Раков под знаком романтики. Если вы еще свободны, то оглядитесь по сторонам - где-то рядом ваше счастье. Если же заняты - сделайте любимому человеку что-то приятное.

ЛЕВ

Гороскоп сулит львам приключения, возможно, длительную поездку, которая окажется не столь затратной по деньгам и утомительной, как вы предполагали.

ДЕВА

Вероятно, что события сегодняшнего дня вынудят Дев решиться на серьезный разговор с близким человеком. Однако отложите выяснение обстоятельств до понедельника. Вы убедитесь, что желание наладить отношения является взаимным и вдвоем вы быстрее придете к согласию и взаимопониманию.

ВЕСЫ

Не отказывайтесь сегодня от предложения подработать. Скорее всего, вы уже распланировали субботу, однако поступившее сегодня предложение повторно не последует.

СКОРПИОН

Под конец недели вы не впервые испытываете стресс, внезапные перемены выбили вас из привычного ритма, а столь резкие нововведения вам не по душе. Вдохните, соберитесь с силами, чувства неопределенности, сомнений и раздражения постепенно уйдут.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам сегодня грозят большие финансовые растраты. При этом ни пользы, ни особого удовольствия они вам не принесут. Глядите в оба, по возможности не одалживайте сегодня деньги и откажитесь от дорогих незапланированных покупок.

КОЗЕРОГ

Если вы давно вынашиваете идеи ремонта, перестройки или даже генеральной уборки, самое время приступить. Вероятно, у вас найдутся нежданные помощники, не отказывайтесь от их помощи как делом, так и словом.

ВОДОЛЕЙ

Приоритетами сегодняшнего дня является дисциплина, внимательность и решительность. Возможно, сегодня Водолеям предстоит пойти на финансовый риск, однако внимательные просчеты и своевременное принятие решений оставят вас только в выигрыше.

РЫБЫ

Представители этого знака гороскопа давно ожидают чуда. Рыбам хочется романтики и ярких перемен. Внезапных поворотов судьбы и приключений. Потерпите еще совсем немного.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram