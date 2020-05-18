Гороскоп на 19 мая по картам Таро: кого ждет приятный сюрприз

Гороскоп на 19 мая 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Рыбы и Овны. А вот Скорпионам в этот день нужно уделить внимание своим близким.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на вторник для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

freepik.com

Овен – Восьмерка мечей

Овны 19 мая могут столкнуться с конфликтами и спорами с близкими людьми. Лучше держите свои эмоции под контролем, иначе ничего, кроме обид и раздражения, это вам не принесет.

Телец – Шестерка денариев

Тельцам нужно соблюдать во всем меру: особенно это касается еды. Не налегайте на острое и соленое. День подходит для создания нового бизнеса или начала важного проекта.

Близнецы – Дама кубков

День может начаться с конфликтов на работе. 19 мая лучше отложить важный разговор с начальством, если такой был запланирован. А вот в отношениях с противоположным полом вам, наоборот, будет сопутствовать успех.

Рак – Шестерка жезлов

19 мая вы можете встретить свою старую любовь. Не исключено возобновление потерянных связей. Также будьте внимательны во время занятий спортом: тренировка может закончиться травмой.

Лев – Суд

На 19 мая можно смело планировать встречу с представителями государственных инстанций, а также важные переговоры. Уделите внимание своим близким. Вечером вас ожидает приятный сюрприз.

Дева – Солнце

Девы 19 мая могут получить неожиданную прибыль. Также день подходит для того, чтобы попросить повышения на работе – начальство вам не откажет. В отношениях с противоположным полом могут возникнуть конфликты.

Весы – Башня

Весам 19 мая можно смело проявлять инициативу. Кроме того, все ваши идеи и предложения будут положительно восприняты на работе. Однако уделите внимание своему здоровью: могут возникнуть проблемы из-за перенапряжения.

Скорпион – Колесо Фортуны

Скорпионам следует держать свои эмоции под контролем, особенно в разговоре с близкими людьми. Также старайтесь избегать категоричных суждений и не делайте слишком быстро выводы.

Стрелец – Дворец пентаклей

19 мая у Стрельцов появится возможность наладить отношения со своим партнером, а также сделать их более гармоничными. Потратите много сил на домашние хлопоты. Не бойтесь просить помощи у своих близких.

Козерог – Король мечей

Весь день Козероги будут неспокойны из-за любовных переживаний и интриг. Кроме того, все ваше внимание поглотят работа и проблемы в семье. Карты не рекомендуют назначать 19 мая деловые переговоры.

Водолей – Верховная жрица

Водолеям карты не советуют 19 мая слишком эмоционально реагировать на события дня, а также принимать все близко к сердцу. Возможно, придется делать чужую работу, из-за чего вы можете ощутить раздражение.

Рыбы – Маг

Рыб 19 мая ждет приятное знакомство, которое может сыграть важную роль в вашей судьбе. Есть риск того, что ваши действия будут неправильно поняты, что станет причиной конфликта. Не поддавайтесь на свои мимолетные желания, хорошо все обдумывайте.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram