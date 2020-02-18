Гороскоп на 19 февраля: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

Гороскоп на 19 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака.

Среда для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: thriveglobal.com

Овен

Страсти в этот день могут обостриться, а нерешенные конфликты усилиться. Но нет ничего такого, что Овны не смогли бы пережить 19 февраля, если хорошо постараются.

Телец

Звезды говорят Тельцам, что 19 февраля настоящее удовольствие им принесет время, проведенное в семейном кругу. Это будет день, благоприятный для обучения, полный размышлений и духовных переживаний.

Близнецы

Гороскоп на 19 февраля говорит, что Близнецам понадобятся силы для того, чтобы решить много задач. Но их ждет и награда: романтический вечер или же свидание.

Рак

У Раков любовные дела отойдут на второй план, и гулять им захочется меньше. Это также будет способствовать улучшению их сил и накоплению энергии для других сфер жизни, которые они часто откладывали на второй план.

Лев

Гороскоп на 19 февраля для Львов советует посвящать максимальное количество времени отдыху души и тела. Не ставьте завышенные цели.

Дева

Девы, забудьте обо всем, что беспокоило вас в последнее время. Потому что начиная с 19 февраля ситуация обязательно изменится в лучшую сторону.

Весы

В отношениях с близкими помните, что они не могут читать ваши мысли. Поэтому выражайте свои желания, а не надейтесь, что о них догадаются. Вечер лучше провести дома или за спокойной прогулкой.

Скорпион

Звезды предсказывают, что настроение Скорпионов будет изменчивым 19 февраля. Будьте осторожны в словах и поступках. Возможно недоразумение и конфликт с близкими на почве ревности.

Стрелец

Для Стрельцов 19 февраля станет отличным днем для начала новых дел. Если нет возможности сменить место работы, измените обстановку. Любые нововведения пойдут вам на пользу.

Козерог

Звезды говорят Козерогам: позаботьтесь о своем здоровье! Если планировали начать заниматься спортом или бросить дурную привычку – это хороший день для начала.

Водолей

Водолеи, ближе к вечеру вам может захотеться провести время не так, как обычно. Не упустите возможность добавить новых эмоций в жизнь – хорошими спутниками будут знакомые или коллеги.

Рыбы

Гороскоп на 19 февраля советует Рыбам взять себя наконец в руки. Звезды призывают прекратить грустить! Из-за плохого настроения все будет валиться с рук.

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