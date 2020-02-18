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Гороскоп на 19 февраля 2020 по картам Таро: каким будет этот день

2.4т
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Гороскоп на 19 февраля 2020 года, по картам Таро предсказывает сложный день. Львам и Девам следует отдохнуть, а вот Овнам и Ракам, наоборот, поработать.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на среду по раскладу Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп на 19 февраля 2020 по картам Таро

pexels.com

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Гороскоп на 19 февраля: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

ОВЕН - Верховная жрица

Эта карта связана с Луной, со стихией воды. Это всегда тайна. Карта стресса. Она означает двойственность, неопределённость, непредсказуемость. Также, жрица может обозначать интуицию и пассивное восприятие происходящих событий. Вам придется подстраиваться под обстоятельства.

Гороскоп на 19 февраля 2020 по картам Таро

ТЕЛЕЦ - Правосудие

Правосудие это одна из тех карт, название которых также является хорошим описанием значений. В жизни вам часто приходится сражаться, чтобы завоевать справедливое отношение к себе или к тем, кто обездолен и лишен права голоса.

Гороскоп на 19 февраля 2020 по картам Таро

БЛИЗНЕЦЫ - Солнце

Эта карта означает предельный расцвет сознания, по контрасту с Луной, которая освещает глубины подсознания. В этот день вас ожидает праздник, удача во всех делах, связанных с домом, семьей и здоровьем.

Гороскоп на 19 февраля 2020 по картам Таро

РАК - Паж мечей

Ветер будет дуть против вас. Вас будут критиковать, ваши предложения могут отвергнуть. Будьте готовы к этому и не пытайтесь тут же перейти в контратаку. Возможно, та критика, которую вам придется выслушать, действительно содержит немало ценного. Прислушайтесь к ней.

Гороскоп на 19 февраля 2020 по картам Таро

ЛЕВ - Четверка кубков

Внимательно проследите за своим настроением. Какая нибудь дурацкая мелочь может вызвать у вас обиду. И даже если у вас действительно есть причина для огорчений, не увлекайтесь своим горем. Иначе вы легко можете упустить благоприятный шанс, который уже так близок.

Гороскоп на 19 февраля 2020 по картам Таро

ДЕВА - Тройка жезлов

Либо у вас уже очень прочная позиция, либо в этот день вы наконец взойдете на "плато", с которого перед вами откроются широкие перспективы. Используйте же этот шанс, чтобы осознать свои возможности, заглянуть в будущее и выбрать нужные ориентиры на пути к цели.

Гороскоп на 19 февраля 2020 по картам Таро

ВЕСЫ - Король жезлов

Вас переполняет энергия, и вы с легкостью сумеете воодушевить ею других. Если у вас пока нет конкретных планов, поставьте перед собой максимально высокую цель, и вы ее, скорее всего, добьетесь.

Гороскоп на 19 февраля 2020 по картам Таро

СКОРПИОН - Тройка мечей

Устройте себе праздник. Вы это заслужили. Все идет хорошо, и именно в том направлении как вам хотелось, так что ваше вмешательство пока больше не требуется. Можете немного побаловать себя. Проведите этот день с семьей или друзьями, доставьте радость друг другу.

Гороскоп на 19 февраля 2020 по картам Таро

СТРЕЛЕЦ - Девятка кубков

Вас ожидает очередной облом в работе, "пренеприятнейшее известие" или мучительное решение. Так что соберитесь, держите спину прямо и постарайтесь переварить это как можно скорее. Сделайте то, что должны.

Гороскоп на 19 февраля 2020 по картам Таро

КОЗЕРОГ - Дама жезлов

Вы уверены в своих силах, вы точно знаете, чего хотите, и готовы, если надо, взять на себя самую трудную часть работы. Значит, вы готовы сделать решающий шаг. Так вы сможете увлечь за собой других, которым нужны ваши оптимизм, поддержка и мудрое руководство.

Гороскоп на 19 февраля 2020 по картам Таро

ВОДОЛЕЙ - Луна

Вы блуждаете в сумерках своей души, не находя дороги, да и не зная, собственно, куда бредете. Поворачивать назад поздно, идите дальше до самой сути вещей, не ограничивайтесь поверхностным осмотром.

Гороскоп на 19 февраля 2020 по картам Таро

РЫБЫ - Влюбленные

Эта карта выпадает редко. Она значит, что в вашей душе поселилось светлое и в то же время устрашающее чувство любви. Будьте осторожны со своими желаниями и не пытайтесь спрятать их внутри своего сердца.

Гороскоп на 19 февраля 2020 по картам Таро

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Автор
Мария Дидык
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