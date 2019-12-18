Гороскоп на 19 декабря: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

Гороскоп на 19 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака.

Четверг станет для Львов очень насыщенным на приключения днем. Овнам следует уделить максимум своего внимания работе, а Тельцам и Рыбам - отдохнуть и расслабиться. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Овен

Овнам 19 декабря необходимо уделить максимум своего времени работе. Вам предстоит закончить все дела до Нового года, а это значит, что придется много и усердно трудиться. Кроме того, в этот день возможно заключение важно сделки.

Телец

Звезды советуют Тельцам 19 декабря расслабиться и начать получать удовольствие от жизни. Кроме того, перестаньте концентрировать внимание на своих проблемах и просто отпустите их.

Близнецы

Гороскоп на 19 декабря говорит, что Близнецам необходим отдых. Также позаботьтесь о своем здоровье и перестаньте думать о других. Пришло время дать себе возможность перестать контролировать все вокруг.

Рак

Раки, у вас 19 декабря состоится важный разговор с близким другом. Вам придется признаться во многих проблемах и вам необходимо будет сделать выбор.

Лев

Гороскоп на 19 декабря говорит о том, что Львам придется решить множество задач в этот день. Будьте активны и продуктивны и тогда у вас обязательно все получится. Также постарайтесь решить все финансовые вопросы.

Дева

До конца 2019 года осталось не так много времени. Вам предстоит еще множество дел, которые следует решить. Так, постарайтесь правильно распределить свое время, чтобы ничего не упустить.

Весы

Весы, 19 декабря соберитесь с силами и сделайте то, что давно хотели. Признайтесь в любви, запишитесь на танцы, сходите на урок рисования - вам необходимо полностью посвятить себя своим желаниям.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам 19 декабря начать двигаться дальше. Вам предстоит важный шаг и следует обзавестись поддержкой своих близких.

Стрелец

Стрельцы, 19 декабря не думайте о негативе. Будьте собой и не обращайте внимания на критику. Не пытайтесь никого переубеждать в своей правоте и просто отпустите ситуацию.

Козерог

Гороскоп на 19 декабря говорит о том, что вам необходимо быть внимательнее к своим коллегам. Вы ведете себя слишком грубо, поэтому постарайтесь исправить эту ситуацию.

Водолей

19 декабря Водолеев ожидает неожиданная новость. Она принесет вам только позитивные эмоции и подарит приятные воспоминания в будущем.

Рыбы

Рыбы, 19 декабря не пытайтесь никого обмануть и первую очередь - себя. У вас все получится только при условии, что вы будете честны и вежливы.

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