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Гороскоп на 18 января: какие беды грозят Львам, Ракам, Девам и другим знакам зодиака

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Гороскоп на 18 января 2020 года для всех знаков Зодиака.

Что принесет суббота многим знакам Зодиака и к чему им следует готовиться? OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Овен

Гороскоп на 18 января говорит, что жизненная ситуация Овнов может повернуть в незапланированное русло. Однако вы понимаете причины и риски, поэтому все будет хорошо.

Телец

Несмотря на выходной, Тельцов ждет весьма напряженный день. Вероятно, в первой половине дня вам предстоит пережить какой-то неприятный момент, но с обеда суббота потечет в более спокойном русле.

Близнецы

У Близнецов суббота должна получиться на удивление спокойной. Вас не будут донимать звонками и надоедливыми просьбами, поэтому вы сможете наконец-то отдохнуть.

Рак

Ракам в эту субботу придется тратить деньги на вещи, которые вы не собирались приобретать. Такие расходы могут сильно подпортить вам настроение.

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Лев

Принимайте решения, не обдумывая, сегодня ваша интуиция подскажет выход из любой ситуации.

Дева

Пока вам следует отойти в сторону и не брать на себя ответственность, не разобравшись досконально, за что будете отвечать.

Весы

Дел у вас много, из-за этого вы можете чувствовать себя несколько дезориентированным. Составьте себе список и настройтесь на то, что можете все не успеть сделать за один день, и это нормально.

Скорпион

Если вы сегодня почувствуете какой-то дискомфорт или сил внезапно станет меньше, знайте, так организм требует положенный ему отдых!

Стрелец

У Стрельцов начинается период личного роста, постарайтесь использовать это время максимально продуктивно.

Козерог

У Козерогов ожидается весьма приятный и спокойный день. 18 января вы сможете сполна насладиться заслуженным отдыхом.

Водолей

Водолеям 18 января лучше категорически гнать от себя все негативные мысли, поскольку к добру они вас точно не приведут. Только испортите себе настроение.

Рыбы

Рыб в эту субботу будет беспокоить вопрос финансов. Вы будете сильно обеспокоены необходимостью заработать нужную сумму.

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Автор
Юрко Медянык
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