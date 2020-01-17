Гороскоп на 18 января: какие беды грозят Львам, Ракам, Девам и другим знакам зодиака

Гороскоп на 18 января 2020 года для всех знаков Зодиака.

Что принесет суббота многим знакам Зодиака и к чему им следует готовиться? OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Овен

Гороскоп на 18 января говорит, что жизненная ситуация Овнов может повернуть в незапланированное русло. Однако вы понимаете причины и риски, поэтому все будет хорошо.

Телец

Несмотря на выходной, Тельцов ждет весьма напряженный день. Вероятно, в первой половине дня вам предстоит пережить какой-то неприятный момент, но с обеда суббота потечет в более спокойном русле.

Близнецы

У Близнецов суббота должна получиться на удивление спокойной. Вас не будут донимать звонками и надоедливыми просьбами, поэтому вы сможете наконец-то отдохнуть.

Рак

Ракам в эту субботу придется тратить деньги на вещи, которые вы не собирались приобретать. Такие расходы могут сильно подпортить вам настроение.

Лев

Принимайте решения, не обдумывая, сегодня ваша интуиция подскажет выход из любой ситуации.

Дева

Пока вам следует отойти в сторону и не брать на себя ответственность, не разобравшись досконально, за что будете отвечать.

Весы

Дел у вас много, из-за этого вы можете чувствовать себя несколько дезориентированным. Составьте себе список и настройтесь на то, что можете все не успеть сделать за один день, и это нормально.

Скорпион

Если вы сегодня почувствуете какой-то дискомфорт или сил внезапно станет меньше, знайте, так организм требует положенный ему отдых!

Стрелец

У Стрельцов начинается период личного роста, постарайтесь использовать это время максимально продуктивно.

Козерог

У Козерогов ожидается весьма приятный и спокойный день. 18 января вы сможете сполна насладиться заслуженным отдыхом.

Водолей

Водолеям 18 января лучше категорически гнать от себя все негативные мысли, поскольку к добру они вас точно не приведут. Только испортите себе настроение.

Рыбы

Рыб в эту субботу будет беспокоить вопрос финансов. Вы будете сильно обеспокоены необходимостью заработать нужную сумму.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!